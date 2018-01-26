HABER

Afrinli siviller korku içinde

26.01.2018 12:37 | Son Güncelleme 1 saat önce

TSK'nın ÖSO milisleriyle Afrin'e başlattığı operasyon sürerken Afrinli siviller evlerine kapanmış durumda.

Kentte yiyecek stoklarının giderek azaldığı, fiyatların tırmandığı, evlerin güvenli olmadığı bildiriliyor.Kamal Sido Sünni bir Kürt olarak Afrin'de doğup büyümüş. Şu an Almanya'da yaşıyor ve Afrin'deki ailesinden gelecek her haberi merakla bekliyor. Telefonuna sesli mesaj bırakan ablası kentte koşulların giderek zorlaştığını, ancak kendilerinin görece iyi durumda olduğunu anlatıyor.

Almanya'daki "Tehdit Altındaki Halklar" derneğinde Ortadoğu uzmanı olarak çalışan Sido birkaç gündür Afrin'deki ablası ve annesine ulaşmanın giderek zorlaştığını, internet bağlantısının kesildiğini, telefon bağlantısının da kötü olduğunu söylüyor. Her saldırı dalgasında hattın kesildiğini anlatıyor.

Baraj tek içme suyu kaynağı

Bölgede şu an yaklaşık 324 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Kamal Sido, hava saldırıları karşısında sivillerin çoğunun sığınabileceği güvenli bir yer olmadığını, bölgedeki evlerde genelde kiler bulunmadığını, yeni inşa edilen bazı binalarda sığınak bulunmasına rağmen binaların büyük bölümünün güvenli olmadığına dikkat çekiyor. Sido'nun anlattıklarına göre bu nedenle pek çok sivil dağlardaki mağaralara saklanmış durumda.

Afrin'deki sivillerin bir korkusunun da barajın hava saldırılarında hasar görmesi olduğunu belirtiyor Kamal Sido. Barajın Afrin halkının tek içme suyu kaynağı olduğunu vurguluyor ve "Her üç günde bir bidonlarını alıp su doldurmaya giderler. Barajın hasar görmesi felaket olur. Baraja saldırılırsa insanların içecek suyu kalmaz" diyor.

Sido bölgeden aldığı haberlere göre normal yaşamın bittiğini, okulların kapandığını, tıbbi hizmet almanın giderek zorlaştığını anlatıyor. İnsanların hava saldırılarının korkusundan sokağa çıkmaya cesaret edemediğini, gıda stoklarının giderek azaldığını belirtiyor. Bu durumun ailesi için de geçerli olduğunu söyleyen Sido, "Yeni gıda maddesi temin etmek zor. Sevkiyat çok az olduğu için Afrin'de fiyatlar tırmandı. Rejim bölgeleri ve Halep yönündeki tek cadde de güvenli değil. Tüccarlar bu yoldan gitmeye korkuyor" diyor.

İslamcı militan korkusu

Kamal Sido'ya göre halkın tek korkusu Türk ordusu değil. Türklerin yanında savaşan İslamcı militanların da korku saçtığını söylüyor. Almanya'daki Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı İrfan Ortaç da özellikle Özgür Suriye Ordusu'na güvensizliğin had safhada olduğunu belirtiyor ve IŞİD'den farklarının bulunmadığını savunuyor. Ortaç, "İsimleri kulağa liberal gelebilir ama yanılmamak lazım. Burada cihatçılar söz konusu. Rakka'da, Musul'da savaşılanlardan bir farkları yok" diyor.

Almanya Ezidiler Merkez Konseyi, Afrin'deki 15 bin Ezidi'ye ulaşabilmek için bir kriz masası oluşturduklarını belirtiyor. Sekiz Ezidi köyünün tehlike altında olduğunu söyleyen Konsey Başkanı Ortaç, "Köylerden biri, bir sivilin ölmesinin ardından tamamen boşaldı. İnsanlar kaçtı" diyor.

Kaçacak yer yok

Kamal Sido, Sünni Müslümanların da korku içinde olduğunu söylüyor ve "Benim annem muhafazakar bir Müslümandır. Ama Erdoğan ve İslamcılar için yeterince Müslüman değil. Bölgedeki kadınlar sokağa hep başı açık çıkar. Erdoğan ve İslamcılar gelirse bu artık mümkün olmayacak" endişesini dile getiriyor.

Sido'nun Afrin'deki akrabalarının anlattığına göre bölgede halk şimdilik çareyi evden çıkmamakta bulmuş. Kaçış için pek bir seçeneklerinin de olmadığını anlatıyor. Sido'ya göre yapabilecekleri tek şey bir köyden diğerine geçmek. "Ama Halep'e giden sadece tek bir yol var. O da tehlikeli. Türk uçakları sürekli havada" diyor.

BM verilerine göre tüm tehlike ve imkansızlıklara rağmen şimdiye kadar beş bin kişi evini terk ederek kaçmış. Türk hükümetinin açıkladığı gibi operasyonun Menbiç'e genişlemesi durumunda kaçan sivil sayısının da artmasından endişe ediliyor.

Stefanie Höppner

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

Son dakika: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Son dakika: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!

Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!

Soros: Trump yönetimi dünya için bir tehdit

Soros: Trump yönetimi dünya için bir tehdit

Venedik'te tuzlu hesap kesen restorana tuzlu ceza

Venedik'te tuzlu hesap kesen restorana tuzlu ceza

Suriye'de akılalmaz pazarlık! Kürtlerden Esad'a 'yardım et' çağrısı

Suriye'de akılalmaz pazarlık! Kürtlerden Esad'a 'yardım et' çağrısı

Trump, aşırı sağcı İngiliz grubun videolarını paylaştığı için özür diledi

Trump, aşırı sağcı İngiliz grubun videolarını paylaştığı için özür diledi

Almanya Afrin operasyonunu konuşuyor: Türk-Kürt çatışması...

Almanya Afrin operasyonunu konuşuyor: Türk-Kürt çatışması...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.