Ağacın içindeki köpek mumyası şaşkına çevirdi

İlginç köpek mumyasını 1980’lerde, ABD’nin Georgia eyaletinde bir ormancı buldu. Hemen Georgia’daki Waycross Ağaç Müzesi’ne getirilen köpek mumyası, şimdi müzede ‘ziyaret rekoru’ kırıyor.
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