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Ağacın içindeki köpek mumyası şaşkına çevirdi

DÜNYA HABERLERİ | 09.02.2018 08:03 | Son Güncelleme

Yaklaşık 60 yıl önce muhtemelen av kovalarken bir ağacın gövdesinde sıkışıp mumyalaşan köpek, sergilendiği müzenin en ‘nadide’ parçası oldu.

Ağacın içindeki köpek mumyası şaşkına çevirdi

İlginç köpek mumyasını 1980’lerde, ABD’nin Georgia eyaletinde bir ormancı buldu. Hemen Georgia’daki Waycross Ağaç Müzesi’ne getirilen köpek mumyası, şimdi müzede ‘ziyaret rekoru’ kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
köpek mumya Georgia

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