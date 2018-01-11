Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını bozdu

Ağır Ceza Mahkemesince bozuldu.Anayasa Mahkemesinin tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararından birkaç saat sonra Alpay hakkındaki tahliye kararı İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince bozuldu.

Mehmet Altan'ın avukatı Veysel Ok, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM kararının herkes için bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, Ağır Ceza Mahkemesi kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

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DW,DHA/BK,BD

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