HABER

Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını bozdu

11.01.2018 23:07 | Son Güncelleme 1 saat önce

Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararı, İstanbul 13.

Ağır Ceza Mahkemesince bozuldu.Anayasa Mahkemesinin tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararından birkaç saat sonra Alpay hakkındaki tahliye kararı İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince bozuldu.

Mehmet Altan'ın avukatı Veysel Ok, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM kararının herkes için bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, Ağır Ceza Mahkemesi kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Ayrıntılar geliyor…

DW,DHA/BK,BD

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Memurlar avantajı 'Motif Kart' ile yakalayacak

Memurlar avantajı 'Motif Kart' ile yakalayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.