AGİT: Azerbaycan seçimlerinde ciddi usulsüzlükler var

Avrupa ülkelerinde demokratik işleyişi izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İlham Aliyev'in zaferiyle sonuçlanan Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ciddi usulsüzlükler olduğunu açıkladı.
11 Nisan Çarşamba günü yapılan ve başlıca muhalefet partilerinin boykot ettiği erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçları açıklanmış ve İlham Aliyev'in dördüncü kez yeniden seçildiği açıklanmıştı.
AGİT, seçimle ilgili raporunda, sandıkların önceden dolu olduğu, ve seçimin bir çok kuralının gözardı edildiğine ilişkin gözlemleri aktardı ve bu yüzden gözlemcilerinin oyların yarıdan fazlasını geçersiz bulduğunu bildirdi.
Örgüt, muhalefet tarafından boykot edilen Azerbaycan seçimlerin, hiç bir gerçek rekabet ve yarış olmaksızın, sınırlandırılmış bir siyasi iklimde ve temel hak ve hürriyetleri ihlal eden yasal düzenlemeler altında yapıldığı sonucuna vardı.
Azerbaycan makamları seçimlerde katılım oranının yüzde 74.5 olarak gerçekleştiğini ve Aliyev'in, oyların yüzde 86'sını aldığını açıklamıştı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i kutlayan ilk lider olmuştu.
Seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında Aliyev, "Azerbaycan vatandaşları güvenlik ve kalkınmaya oy verdiler" diye konuşmuştu.
Seçimlerin olağan süresinden altı ay önceye çekilmesini eleştiren muhalefet partileri, bunun amacının kampanya süresini sınırlamak ve seçim hilelerine karşı önlem alınmasını engellemek olduğunu iddia etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada muhalefetin iddialarını redderek, "Azerbaycan, demokratik kalkınma anlamında geri döndürülemez bir yola girmiştir." dedi.
56 yaşındaki İlham Aliyev, ilk kez 2003 yılında babası Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ölümü sonrası yapılan seçimleri kazanarak göreve gelmişti.
Aliyev'e, 2009 yılında yapılan anayasa değişikliği ile sınırsız sayıda cumhurbaşkanlığı seçimine katılma hakkı tanındı.
2016 yılında yapılan son anayasa değişikliği ile ise cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturma süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.
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