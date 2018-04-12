AGİT: Azerbaycan seçimlerinde ciddi usulsüzlükler var

Avrupa ülkelerinde demokratik işleyişi izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İlham Aliyev'in zaferiyle sonuçlanan Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ciddi usulsüzlükler olduğunu açıkladı.

11 Nisan Çarşamba günü yapılan ve başlıca muhalefet partilerinin boykot ettiği erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçları açıklanmış ve İlham Aliyev'in dördüncü kez yeniden seçildiği açıklanmıştı.

AGİT, seçimle ilgili raporunda, sandıkların önceden dolu olduğu, ve seçimin bir çok kuralının gözardı edildiğine ilişkin gözlemleri aktardı ve bu yüzden gözlemcilerinin oyların yarıdan fazlasını geçersiz bulduğunu bildirdi.

Örgüt, muhalefet tarafından boykot edilen Azerbaycan seçimlerin, hiç bir gerçek rekabet ve yarış olmaksızın, sınırlandırılmış bir siyasi iklimde ve temel hak ve hürriyetleri ihlal eden yasal düzenlemeler altında yapıldığı sonucuna vardı.

Azerbaycan makamları seçimlerde katılım oranının yüzde 74.5 olarak gerçekleştiğini ve Aliyev'in, oyların yüzde 86'sını aldığını açıklamıştı.