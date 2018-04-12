HABER

AGİT: Azerbaycan’daki seçimlerde usulsüzlükler yapıldı

12.04.2018 19:03 | Son Güncelleme

AGİT, Aliyev’in dördüncü kez seçimleri kazandığı Azerbaycan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “ciddi usulsüzlükler” tespit edildiğini açıkladı.

AGİT: Azerbaycan’daki seçimlerde usulsüzlükler yapıldı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Azerbaycan'da Çarşamba günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "ciddi usulsüzlükler” tespit edildiğini açıkladı.

AGİT tarafından Perşembe günü Bakü’de yapılan açıklamada, seçim gözlemcilerinin oy verme işlemleri sırasında kurallara uyulmaması, sürecin şeffaf olmaması ve sandıklara hile karıştırılması gibi çok sayıda ciddi usulsüzlükler tespit ettiği belirtildi.

AGİT'in açıklamasında seçimlerin "sınırlı siyasi bir ortamda, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı yasal düzenlemeler” altında yapıldığına dikkat çekildi. Önemli muhalefet partilerinin seçimleri boykot etmesi ve medyada çoğulcu bir ortamın bulunmaması nedeniyle seçimler öncesinde "gerçek bir yarış” yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, seçimler için "gereken demokratik koşulların bulunmadığının” altı çizildi.

AGİT, Azerbaycan'daki seçimler için ülkeye yaklaşık 280 gözlemci göndermişti.

Azerbaycan'dan AGİT'e tepki

Azerbaycan hükümeti ise AGİT'in raporuna tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seçimlere ilişkin raporun adil ve tarafsız olmadığı belirtildi.

Azerbaycan'da yapılan ve muhalefetin boykot ettiği seçimleri oyların yüzde 86'sını alan İlham Aliyev kazanarak dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Muhalefet seçimleri boykot etmişti

Seçimlerde Aliyev'in yanı sıra yedi aday daha cumhurbaşkanlığı için yarışıyordu. Ancak muhalefet, kampanya bile yapmayan bu yedi adayın, seçimlerin demokratik bir ortamda yapıldığı izlenimi yaratmak için seçimlere katıldığını iddia ediyor.

2003 yılından beri iktidarda olan İlham Aliyev, şubat ayında hiçbir neden göstermeksizin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Ekim yerine Nisan ayında yapılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine önemli muhalefet partileri seçimleri boykot kararı almıştı. Muhalefet, seçimlerin öne alınmasıyla kampanya süresinin kısaltıldığını ve böylelikle seçimlerde hile yapılmasını önleme çabalarının baltalandığını savunmuştu.

AFP,dpa,rtd/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözlerSelahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu''Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
3 kurum memur alıyor! 3 kurum memur alıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

Mısır'daki araştırma ortaya çıkardı: Lise öğrencilerinin yüzde 21,5'i intiharı düşünüyor

Mısır'daki araştırma ortaya çıkardı: Lise öğrencilerinin yüzde 21,5'i intiharı düşünüyor

Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.