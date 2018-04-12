AGİT: Azerbaycan’daki seçimlerde usulsüzlükler yapıldı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Azerbaycan'da Çarşamba günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "ciddi usulsüzlükler” tespit edildiğini açıkladı.

AGİT tarafından Perşembe günü Bakü’de yapılan açıklamada, seçim gözlemcilerinin oy verme işlemleri sırasında kurallara uyulmaması, sürecin şeffaf olmaması ve sandıklara hile karıştırılması gibi çok sayıda ciddi usulsüzlükler tespit ettiği belirtildi.

AGİT'in açıklamasında seçimlerin "sınırlı siyasi bir ortamda, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı yasal düzenlemeler” altında yapıldığına dikkat çekildi. Önemli muhalefet partilerinin seçimleri boykot etmesi ve medyada çoğulcu bir ortamın bulunmaması nedeniyle seçimler öncesinde "gerçek bir yarış” yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, seçimler için "gereken demokratik koşulların bulunmadığının” altı çizildi.

AGİT, Azerbaycan'daki seçimler için ülkeye yaklaşık 280 gözlemci göndermişti.

Azerbaycan'dan AGİT'e tepki

Azerbaycan hükümeti ise AGİT'in raporuna tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seçimlere ilişkin raporun adil ve tarafsız olmadığı belirtildi.