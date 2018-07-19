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AGİT gazetecinin Ukrayna'dan Türkiye'ye iadesini eleştirdi

19.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

AGİT, Gülen yapılanmasına üye olduğu iddia edilen gazeteci Yusuf İnan'ın Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesini eleştirdi.

AGİT gazetecinin Ukrayna'dan Türkiye'ye iadesini eleştirdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teskilatı (AGİT) medya izleme birimi Gülen yapılanması üyesi olduğu iddia edilen gazeteci Yusuf İnan'ın bu ay başında Ukrayna'dan Türkiye'ye iade edilmesini eleştirdi.Yerel Gündem gazetesi ve online haber sayfasının eski editörü olan İnan, MİT ve Ukrayna istihbarat birimlerince düzenlenen operasyon sonucunda Ukrayna'nın güneyinde gözaltına alınmıştı.

"Gazetecilerin fikirlerini açıklamaları sebebiyle soruşturulmaması gerektiğini" söyleyen AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, "eleştirel bir gazetecinin Türkiye'ye iade edilmesi kaygı vericidir” dedi. Desir, "iade edilen kişinin ifade özgürlüğünün ve temyiz hakkının dikkate alınıp alınmadığının Ukraynalı yetkililerce açıklığa kavuşturulması gerektiğini” ifade etti.

Ukrayna savcılık sözcüsü Andriy Lysenko AFP haber ajansına yaptığı açıklamada " her şeyin ulusal hukuka uygun şekilde işlediğini” vurguladı. Sözcü Lysenko, Türkiye'den iade talebinin geçen Ekim ayında geldiğini, Temmuz ayında iade talebinin kabul edildiğini ve buna dayanarak da İnan'ın iade edildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın Pazar günü yayınlanan haberinde söz konusu kişinin "terör örgütüne yönelik” MİT operasyonu kapsamında Ukrayna'dan iade edildiğini bildirmişti.

AFP/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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