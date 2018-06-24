AGİT: 'Güneydoğu Bölgesinde Gözlem Yapmıyoruz'

Glover, bugün öğlen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Mayıs’tan bugüne Türkiye’de seçim sürecine ilişkin gözlem yaptıklarını anımsatarak, buraya Türk Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle geldiklerini ve birkaç gün önce de buradaki ekibe katılmak üzere kısa dönemli gözlemcilerin Türkiye’ye geldiğini anlattı. Şimdi AGİT bünyesinde Türkiye’nin farklı yerlerinde gözlem görevi yapıldığını kaydeden Glover, oy kullanma sürecini ardından oy sayımını gözlemleyeceklerini ifade etti.

Heyet, kampanya sürecine ilişkin ara raporu ve seçim tamamlandıktan 8 hafta sonra da AGİT ilkeleri açısından süreçte neler yaşandığının ve düzeltilmesi gerekenlerin neler olduğuna ilişkin Türk Hükümeti’ne önerilerini içeren raporunu yayımlıyor.

Büyükelçi Glover başkanlığındaki heyet, AGİT bünyesinde Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'ne (ODIHR) bağlı olarak görev yapıyor.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler sürecini izlemekle yükümlü AGİT Heyeti, resmi olarak 24 Mayıs’ta görevine başlamıştı.

AGİT Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover, Ankara'da Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu'nda ilk seçim günü gözlemlerini gerçekleştirdi. Kendisine AGİT Heyeti Sözcüsü Thomas Ryder da eşlik etti.

Avrupa Parlamentosu’ndan kendilerine temsilciler katıldığını da hatırlatan Glover, Türkiye’ye girişlerine izin verilmemiş olan Türk kökenli Avrupalı parlamenterler konusunda ise soru kabul etmedi. Glover, şu anda Türkiye’de Avrupalı gözlem heyeti kapsamında 330 kişilik bir ekibin çalıştığını açıkladı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sandıklarda sıkıntılar yaşandığı iddialarına ilişkin soru üzerine, o bölgede AGİT Heyeti’nin bulunmadığını söyleyen Glover, Türkiye’nin güney sınır bölgesine kendilerine gitme izni verilmediğini ve kendileri de gitmek istemediklerini söyledi. Glover, “Güvenlik nedenleriyle o bölgeye kimse gitmedi” ifadelerini kullandı.

AGİT ara raporunda Erdoğan’ı eleştirmişti

Bu arada AGİT Heyeti, seçim sürecine dair hazırladığı İngilizce ara raporunda ise, AKP adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer adaylara yönelik dava açtığı ve terörizm suçlaması yönelttiği vurgulamıştı.

Raporda, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi kampanyasındaki çatışmacı atmosfer, genel kutuplaşmayı yansıtıyor. Bütün (Cumhurbaşkanlığı) adaylar, birbirine karşı sert ve birbirini lekeleyici üslup kullanıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı sıklıkla diğer adaylar ve partileri terörizm destekleyicisi olarak işaret ediyor” denildi.

Keza 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’nın Erdoğan’ın, CHP adayı Muharrem İnce aleyhine bir seçim kampanyası konuşması nedeniyle dava açtığı da ifade edilmişti.

Ayrıca Türkiye’deki medya açısından ise, raporda, “Hükümet ile bağlantılı veya kamu ihalelerine bağımlı sahipleri olan kuruluşlar egemen” ifadesi kullanılarak, çok sayıda medya kuruluşları olmakla birlikte medyada da kutuplaşma atmosferi olduğu dile getirildi.

