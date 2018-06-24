HABER

AGİT: 'Güneydoğu Bölgesinde Gözlem Yapmıyoruz'

24.06.2018 16:03 | Son Güncelleme

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Heyeti, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, sınırdaki yerleşim yerlerinde güvenlik nedeniyle gözlemci bulundurmadıklarını açıkladı

AGİT: 'Güneydoğu Bölgesinde Gözlem Yapmıyoruz'

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Heyeti, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, sınırdaki yerleşim yerlerinde güvenlik nedeniyle gözlemci bulundurmadıklarını açıkladı.

AGİT Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover, Ankara'da Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu'nda ilk seçim günü gözlemlerini gerçekleştirdi. Kendisine AGİT Heyeti Sözcüsü Thomas Ryder da eşlik etti.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler sürecini izlemekle yükümlü AGİT Heyeti, resmi olarak 24 Mayıs’ta görevine başlamıştı.

Büyükelçi Glover başkanlığındaki heyet, AGİT bünyesinde Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'ne (ODIHR) bağlı olarak görev yapıyor.

Heyet, kampanya sürecine ilişkin ara raporu ve seçim tamamlandıktan 8 hafta sonra da AGİT ilkeleri açısından süreçte neler yaşandığının ve düzeltilmesi gerekenlerin neler olduğuna ilişkin Türk Hükümeti’ne önerilerini içeren raporunu yayımlıyor.

Glover, bugün öğlen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Mayıs’tan bugüne Türkiye’de seçim sürecine ilişkin gözlem yaptıklarını anımsatarak, buraya Türk Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle geldiklerini ve birkaç gün önce de buradaki ekibe katılmak üzere kısa dönemli gözlemcilerin Türkiye’ye geldiğini anlattı. Şimdi AGİT bünyesinde Türkiye’nin farklı yerlerinde gözlem görevi yapıldığını kaydeden Glover, oy kullanma sürecini ardından oy sayımını gözlemleyeceklerini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu’ndan kendilerine temsilciler katıldığını da hatırlatan Glover, Türkiye’ye girişlerine izin verilmemiş olan Türk kökenli Avrupalı parlamenterler konusunda ise soru kabul etmedi. Glover, şu anda Türkiye’de Avrupalı gözlem heyeti kapsamında 330 kişilik bir ekibin çalıştığını açıkladı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sandıklarda sıkıntılar yaşandığı iddialarına ilişkin soru üzerine, o bölgede AGİT Heyeti’nin bulunmadığını söyleyen Glover, Türkiye’nin güney sınır bölgesine kendilerine gitme izni verilmediğini ve kendileri de gitmek istemediklerini söyledi. Glover, “Güvenlik nedenleriyle o bölgeye kimse gitmedi” ifadelerini kullandı.

AGİT ara raporunda Erdoğan’ı eleştirmişti

Bu arada AGİT Heyeti, seçim sürecine dair hazırladığı İngilizce ara raporunda ise, AKP adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer adaylara yönelik dava açtığı ve terörizm suçlaması yönelttiği vurgulamıştı.

Raporda, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi kampanyasındaki çatışmacı atmosfer, genel kutuplaşmayı yansıtıyor. Bütün (Cumhurbaşkanlığı) adaylar, birbirine karşı sert ve birbirini lekeleyici üslup kullanıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı sıklıkla diğer adaylar ve partileri terörizm destekleyicisi olarak işaret ediyor” denildi.

Keza 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’nın Erdoğan’ın, CHP adayı Muharrem İnce aleyhine bir seçim kampanyası konuşması nedeniyle dava açtığı da ifade edilmişti.

Ayrıca Türkiye’deki medya açısından ise, raporda, “Hükümet ile bağlantılı veya kamu ihalelerine bağımlı sahipleri olan kuruluşlar egemen” ifadesi kullanılarak, çok sayıda medya kuruluşları olmakla birlikte medyada da kutuplaşma atmosferi olduğu dile getirildi.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Mannheim geceler için 'belediye başkanı' arıyorMannheim geceler için 'belediye başkanı' arıyor
Suudi kadınlar direksiyon başındaSuudi kadınlar direksiyon başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

İlginizi Çekebilir

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!

Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Almanya'da patlama

Son dakika! Almanya'da patlama

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.