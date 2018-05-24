AGİT Heyeti Türkiye’de Seçim Gözlem Görevine Başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim sürecini izleyecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover, özgürce seçim yapılabilmesi için sadece seçim günü değil öncesindeki kampanya sürecini de önemli gördüklerini söyledi.

AGİT heyeti, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonrasında seçim gözlem görevine bugün resmen başladıklarını duyurdu. Heyet, AGİT bünyesinde Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Dairesi (ODIHR) ile bağlantılı olarak görev yapıyor. Heyet, seçim sürecinde hazırladığı ara rapor ve süreç tamamlandıktan sekiz hafta sonra AGİT ilkeleri açısından süreçte neler yaşandığını ve düzeltilmesi gerekenlere ilişkin Türk hükümetine önerilerini içeren raporunu yayımlıyor.

AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Büyükelçi Glover, Sözcü Thomas Ryner ve Seçim Danışmanı Vladimir Misev, bugün (24 Mayıs) Türkiye’de seçim sürecine ilişkin gözlem görevine başlamalarına ilişkin basını bilgilendirme toplantısı yaptı.

Büyükelçi Glover, Türkiye’nin 1990 yılı tarihli AGİT Kopenhag Belgesi imzacı ülkelerden birisi olması dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle seçim süreçlerini izlediklerini anımsattı. AGİT Heyeti olarak Türkiye’de 7’nci kez seçim gözlem görevini yerine getireceklerini belirten Glover, 12 uzman analist ve 1 medya analistine bağlı yerel çalışanlardan oluşan bir ekiple süreci takip edeceklerini anlattı.