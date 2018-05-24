AGİT Heyeti Türkiye’de Seçim Gözlem Görevine Başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim sürecini izleyecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover, özgürce seçim yapılabilmesi için sadece seçim günü değil öncesindeki kampanya sürecini de önemli gördüklerini söyledi.
AGİT heyeti, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonrasında seçim gözlem görevine bugün resmen başladıklarını duyurdu. Heyet, AGİT bünyesinde Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Dairesi (ODIHR) ile bağlantılı olarak görev yapıyor. Heyet, seçim sürecinde hazırladığı ara rapor ve süreç tamamlandıktan sekiz hafta sonra AGİT ilkeleri açısından süreçte neler yaşandığını ve düzeltilmesi gerekenlere ilişkin Türk hükümetine önerilerini içeren raporunu yayımlıyor.
AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Büyükelçi Glover, Sözcü Thomas Ryner ve Seçim Danışmanı Vladimir Misev, bugün (24 Mayıs) Türkiye’de seçim sürecine ilişkin gözlem görevine başlamalarına ilişkin basını bilgilendirme toplantısı yaptı.
Büyükelçi Glover, Türkiye’nin 1990 yılı tarihli AGİT Kopenhag Belgesi imzacı ülkelerden birisi olması dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle seçim süreçlerini izlediklerini anımsattı. AGİT Heyeti olarak Türkiye’de 7’nci kez seçim gözlem görevini yerine getireceklerini belirten Glover, 12 uzman analist ve 1 medya analistine bağlı yerel çalışanlardan oluşan bir ekiple süreci takip edeceklerini anlattı.
Türk Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle dışarıdan gözlem yapılmasıyla seçime ilişkin güven ortamını arttırmak amacında olduklarını belirten Glover, “Bu noktada seçimi tek gün etkinliği olarak görmediğimizi de vurgulamalıyız. Özgürce seçim yapılabilmesi için sadece seçim günü değil öncesindeki kampanya süreci de önemli” dedi.
AGİT heyetinin “gözlem” görevinde olduğunun altını çizen Glover, “Raporumuzda gerçekler konuşacaktır. Görevimiz izlemek ve raporlaştırmak. Herhangi bir şekilde müdahale için burada değiliz. Seçim polisi veya seçim müfettişi değiliz. Seçim sonuçlarıyla da ilgilenmiyoruz. Seçim süreciyle ilgili durumu AGİT’in eşitlik, adalet ve gizlilik ilkeleri uyarınca izliyoruz. Bu süreç boyunca tam anlamıyla katı bir şekilde tarafsız olacağız. Şunu da hatırlatalım ki kanunların uygulanması da kanunun kendisi kadar önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
Selahattin Demirtaş’ın durumu
Glover’in, Amerika’nın Sesi’nin, cumhurbaşkanlığı seçiminde 6 aday arasında yer alan ancak halen tutukluluğu devam eden Selahattin Demirtaş’ın durumuna ilişkin AGİT heyetinin değerlendirmesini sorması üzerine, “Biz kesinlikle bütün seçim kampanyasını izliyoruz bugünden itibaren raporlarımız yayımlanıncaya değin. Elbette seçim kampanyasıyla ilgili durumu belli ki raporumuzda olacak” yanıtını verdi.
Glover, AGİT’in geçmişteki raporlarında Türkiye’ye yapılan eleştirileri ve buna Türk hükümetinin halen uymadığını anımsatan soru üzerine de, “Tam adil olmayan gibi bir ifade kullanılmıyor. Biz gözlemlerimiz ışığında tavsiyede bulunuyoruz. Bizim tavsiyelerimiz doğrultusunda birşeyler yapılıp yapılmadığını görmek de ilginç oluyor” dedi.
TRT ve medyadaki eşitlik meselesi
Glover’in, muhalefet partileri ve adaylarınca özellikle kamu kuruluşu TRT’nin eşitlik ilkesine uygun seçim yayını yapmadığı iddialarına ilişkin soruya karşılık da diplomatik tutumunu koruduğu gözlendi. Glover, “Biz medya konusuna bakıyoruz ve bakacağız. Raporumuzda yer almasını istediğimiz önemli noktalardan birisi olarak bu konuda bulgularımız olacaktır” dedi.
Glover, ayrıca Türkiye genelinde kapsamlı gözlemler yapılabilmesi için AGİT Seçim Gözlemi Heyeti kapasitesinin genişletildiğini de sözlerine ekledi.
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