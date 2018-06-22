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AGİT: ‘İki Gözlemcimizin Türkiye’ye Alınmaması Üzüntü Verici’

22.06.2018 20:24 | Son Güncelleme

AGİT Parlamenter Asamblesi, Alman milletvekili Andrej Hunko ve İsveç Çevre Partisi üyesi Jabar Amin’in, gözlemci statüsüyle gönderildikleri Türkiye’ye alınmamasını eleştirdi

AGİT: ‘İki Gözlemcimizin Türkiye’ye Alınmaması Üzüntü Verici’

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi, 24 Haziran seçimleri için görevlendirilen iki AGİT gözlemcisinin Türkiye’ye alınmamasından “üzüntü duyduğunu” belirtti.

AGİT Parlamenter Asamblesi, Almanya’da Sol Parti’ye mensup Andrej Hunko ve İsveç’teki Çevre Partisi üyesi Jabar Amin’in, “kamuoyu önünde ifade ettikleri siyasi görüşlerinden dolayı” Türkiye’ye alınmadığını savundu.

Grup Kopenhag’daki ofisinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin “misyonun yapısını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilememesi gerektiğini” kaydetti.

Alman milletvekili Hunko, Ankara’ya gitmek üzere Almanya’dan ayrılmak üzereyken, giriş izni verilmeyeceği bilgisini Türkiye’nin AGİT temsilcisinden aldığını söyledi.

İsveçli milletvekili Amin de, “Türkler’in hangi gözlemcilerin ülkeye girebileceğine karar veremeyeceğini” ifade etti. AGİT’in İsveçli dört gözlemcisinden biri olan Amin, ülkesine geri döndüğünü belirtti.

Amin’in, Türkiye’ye varışından sonra pasaportuna el konduğu bildirilmişti.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç televizyonuna yaptığı açıklamada, Amin’e ülke giriş izni verilmediğini çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirileri nedeniyle taraflı olabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Yunt, Türkiye’nin konuyla ilgili olarak AGİT’i bilgilendirdiğini ifade ederken, Amin’in de buna yanıtı, “Ben uçaktayken bunun söylenmiş olması mümkün ama benim haberim yoktu” şeklinde oldu.

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