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AGİT İlk Kez ‘Kısa Dönem Gözlem’ Heyeti Gönderiyor

01.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sürecini izleyecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye’ye ilk kez “Kısa Dönem Gözlem” heyeti gönderiyor. Seçim gününden iki gün önce göreve başlayacak olan heyet seçim prosedürünü gözlemleyecek

AGİT İlk Kez ‘Kısa Dönem Gözlem’ Heyeti Gönderiyor

Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonrasında seçim gözlem görevine resmen başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bir heyeti de Güneydoğu’ya gönderdi. AGİT’le bünyesindeki Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Dairesi (ODIHR) temsilcisinin de bulunduğu iki kişilik heyet temaslarına Diyarbakır’da başladı.

Çalışmalarıyla ilgili Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren AGİT heyeti, Türkiye’ye ilk kez “kısa dönem gözlemci” görevlendirmesi yapıldığını söyledi. Heyet üyelerinden Pekka Viheras, “Burada bulunma nedenimiz bir bütün olarak seçimleri gözlemlemektir. Seçimlerden önce kampanyaları, seçim esnasında ve seçimden sonrayı gözleme görevimiz var. AGİT seçim gözlem heyeti tüm ülkeden sorumludur. 11 “uzun süre gözlem” heyetimiz var, Türkiye’nin farklı bölgelerinde konuşlanmış heyetler var. Türkiye tarihinde ilk kez kısa dönemli gözlemci göndereceğiz. Seçimden bir iki gün önce gelip sonra gidecekler tam sayıyı bilemiyoruz. ”dedi.

Heyetin diğer üyesi Gent Ramadani ise uzun ve kısa dönemli heyetlerin farkını şöyle açıkladı: “Öncelikle uzun dönemli gözlemciler olarak adayların belirlenme sürecinden başlayarak seçim kampanyası, seçim öncesi, seçim sonrası yapılacak itirazlar gibi konular üzerinde gözlem yapmak üzere bulunuyoruz. Şu an Ankara’da konuşlanmış çekirdek ekibimiz var. Kısa dönemli gözlem heyeti ise bire bir seçime konsantre olacaklar. Seçimden iki üç gün önce gelip; iki üç gün sonra dönecekler. Dolayısıyla onların işi; prosedürü tamamen takip etmek olacak. ‘Prosedür seçim günü uygulanıyor mu?’ Bu olacak işleri... Türkiye’nin tüm alanlarına yayılmak istiyoruz, bu nedenle çok kişi geliyoruz. Türkiye büyük bir ülke ve yapabildiğimiz kadarıyla her yerde gözlem yapmaya çalışacağız. Misyona AGİT karar veriyor. Geçen dönem belki ‘Gerek yok’ demişlerdir. Her seçimde uzun dönem geliyorduk, bu dönem böyle gerek gördüler; karar verdiler” diye konuştu.

Çoğu Güneydoğu’da 19 ilde sandık taşıma kararı alındı. Tartışmalara neden olan bu kararın olduğu bölgeler de, AGİT’in gündeminde. Ramadani, bu bölgelere de gitmeye çalışacaklarını ifade ederek, “Biz bütün Türkiye’deki olabildiğince her yerde gözlem yapacağız. Tamamen tarafsız gözlem heyetiyiz. Herhangi müdahalede bulunmayız, yönetmeye çalışmayız bu teknik bir gözlem” şeklinde konuştu.

Heyet, seçim sürecinde hazırladığı ara rapor ve süreç tamamlandıktan sekiz hafta sonra AGİT ilkeleri açısından süreçte neler yaşandığını ve düzeltilmesi gerekenlere ilişkin Türk hükümetine önerilerini içeren ana rapor hazırlayacak.

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