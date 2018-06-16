AGİT Raporunda Seçim Öncesi Erdoğan'a Eleştiriler

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Heyeti, seçim sürecine ilişkin açıkladığı ara raporunda, AKP adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer adaylara yönelik dava açması ve terör suçlaması yönelttiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler sürecini izlemekle yükümlü AGİT Heyeti, resmi olarak 24 Mayıs’ta görevine başladı. Büyükelçi Audrey Glover başkanlığındaki heyet, AGİT bünyesinde Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’ne (ODIHR) bağlı olarak görev yapıyor. Heyet, kampanya sürecine ilişkin ara rapor hazırlıyor. Seçim tamamlandıktan 8 hafta sonra AGİT ilkeleri açısından süreçte neler yaşandığını ve düzeltilmesi gerekenlere ilişkin Türk Hükümeti’ne önerilerini içeren raporunu yayımlıyor.

AGİT Heyeti, seçim sürecine dair hazırladığı İngilizce ara raporunu Cuma günü internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. AGİT Heyeti, geçmiş dönemlerde yapılan halk oylaması ve seçim raporlarına ilişkin basını bilgilendirmesi söz konusuyken; bu kez herhangi bir açıklama yapılmaması ve Türkçe rapor olmaması dikkat çekti. Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı’nın bugün akşam AGİT Heyeti’ne tepki açıklaması yapmasıyla birlikte rapor gündeme geldi. Türk Dışişleri, ara raporda gerçeklerle örtüşmeyen siyasi yorumlar yapıldığını savundu.