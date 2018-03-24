Ağrıların Tedavisinde Akupunktur Ne Kadar Etkili?

Her iğne batışı, kronik bel ve bacak ağrısı çeken David Ramsey’i rahatlatıyor. Ramsey, kötü bir düşme sonrası opioid bağımlısı olmuş. Şimdiyse akupunkturu deniyor.

Ramsey, tedaviye başladığından beri, ilk kez opioidsiz bir hayat sürebileceğine inanmaya başlamış.

Ramsey, akupunkturun ağrı seviyesini düşürdüğünü ve kendini iyi hissettiğini söylüyor.

Opioidlere alternatif olarak akupunkturu tavsiye eden doktor sayısı artıyor. Akupunktur uzmanları, bu eski Çin tekniğinin ağrılara karşı etkili olduğunu söylüyor.

Rhode Island’daki bir Muharip Sağlık Merkezi'nde, akupunktur opioidlere alternatif olarak kullanılıyor.

Eski muharip Harry Garcia, hızlı ağrı gidermede nispeten yeni bir yöntem olan kulak akupunkturu tedavisi görüyor. İğneler kulakta günlerce kalabiliyor.

Garcia tedaviyle ilgili şunları söylüyor: “Yürümem düzeliyor ve ağrıya karşı daya dayanıklıyım. Bu yüzden de, akupunktur tedavisine aylardır devam ediyorum.”

Öte yandan, bazı tıp uzmanları, akupunkturun kronik ağrılara karşı opioidlerden daha etkili olduğu görüşünü sorguluyor.

Bunlardan biri olan Case Western Reserve Üniversitesi'nden Dr. Ankit Maheshwari, “Akupunktur, plasebo etkisi de yaratıyor olabilir. Bununlar birlikte, hiçbir tedavi yaptırmamaktan daha etkili olduğu kesin” diyor.

Amerika Hastalık Kontrol Merkezleri’ne göre, her gün ortalama 115 Amerikalı aşırı dozda opioid nedeniyle ölüyor. Akupunktur, uzun vadede daha fazla can kaybının önlenmesinde bir rol oynayabilir.