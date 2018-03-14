HABER

Ağrısını dindirmek için kurbağa yiyen kadının göğsünden solucan çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

Çin'de vücut ağrılarını tedavi etmek için geleneksel tıbba başvuran kadının sonu kötü oldu. Üç yıl önce tedavi amaçlı olarak üç tane kurbağa yiyen kadının göğsünden 13 cm boyunda tenya çıkartıldı.

Ağrısını dindirmek için kurbağa yiyen kadının göğsünden solucan çıktı

Kadının göğsünden tenyayı çıkaran doktorlar görüntü karşısında şok oldu. Yao isimli kadın vücut ağrılarının dindirmek için tek çarenin kurbağa yemek olduğuna ikna edilmişti. Kadının göğsünden kurdun başını gören doktorlar operasyon sonrası çıkardıkları parazitin 14 santimetre boyun olduğunu gördü.

Kurbağaları yuttuktan birkaç ay sonra, Bayan Yao mide ağrısıyla Şangay'da bir hastaneye götürüldü ve doktorlar ona parazit kaynaklı bağırsak tıkanıklığı teşhisi koydu. Kadının semptomları, sağ memesindeki yumruğu keşfedene kadar ortadan kaybolmuş gibi görünüyordu.

Yao'nun geçen haftaki ameliyattan sonra hızla iyileşmeye başladığı öğrenilirken parazit larvaları insan vücudunda hızla yayıldığı için kadının yeni bir enfeksiyon vakası yaşayıp yaşamayacağı henüz belli değil.

Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurbağa çin

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti

Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti

Stephen Hawking kimdir?

Stephen Hawking kimdir?

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

Ünlü Fizikçi Stephen Hawking Hayata Veda Etti

Ünlü Fizikçi Stephen Hawking Hayata Veda Etti

Fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti

Fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.