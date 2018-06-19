Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu

Heysem'in halası Teheni Ebu Seble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenine şu ana kadar sadece bir ameliyat yapılabildiğini ve yüzünden 8 santimetrelik gaz kapsülü ile 5 santimetrelik bir kapsül parçasının çıkarıldığını aktardı.

Ebu Seble'nin İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün ağzına isabet ettiği, göz yaşartıcı ve yakıcı gazın dumanının burnundan, ağzından ve kulaklarından çıktığı o an yaşadığı tarifsiz acı kameralara da yansımıştı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde geçen cuma günü düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet ettiği Heysem Ebu Seble'nin (24) tedavi için tek umudu, Gazze'den çıkabilmek.

Bunun için de acilen bölgeden çıkması lazım" dedi. Ebu Seble'nin Çenesinin bir kısmının kırıldığı, dişlerinin tamamının döküldüğü, burnundan nefes alamadığı ve konuşma güçlüğü çektiği öğrenildi.

CERRAHİ MÜDAHALE ŞART

Yüzünün şakak kısmı ile çenesindeki kırıklar ve dişlerinin olmaması nedeniyle yeğeninin şu anda net bir şekilde konuşamadığını ifade eden Teheni, "Heysem'in eski haline dönebilmesi için özel cerrahi müdahaleler gerekiyor. Ancak ne yazık ki Gazze'deki imkanlar bu tür cerrahi müdahaleler için elverişli değil. Heysem'in, Gazze dışında bir ülkede tedavi olması lazım. Bunun için de seyahat izni verilmesi gerekiyor." dedi.

Teheni, sosyal paylaşım sitelerinde yeğeninin vurulduğu ana ilişkin görüntüleri izlediğinde gördüklerine inanamadığını belirterek, "Heysem sağlığına kavuşsa bile bu görüntüler yürekleri dağlamaya devam edecek. Heysem'in ağzına gaz kapsülü isabet ettiği o an hissettiği acıyı tahayyül edebilmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Gazze ablukasının kaldırılması ve 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönme taleplerini dile getirmek için Gazze'nin sınır bölgelerinde barışçıl gösteriler düzenleyen sivillere karşı İsrail'in uyguladığı vahşeti kınayan Teheni, "Bu vahşet, Heysem'i bayram sevincinden mahrum bırakarak, sessizliğe mahkum etti." ifadesini kullandı.