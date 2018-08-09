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Ahmedinejad Halefi Ruhani’nin İstifasını İstedi

09.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Telegramn hesabında yayınlanan bir videoda halefi Hasan Ruhani’nin varlığının ülkeye zarar verdiğini söyledi ve istifasını istedi

Ahmedinejad Halefi Ruhani’nin İstifasını İstedi

İran’ın eski Cumhurbaşkanlarından muhafazakar Mahmud Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den istifa etmesini istedi.

Telegramn hesabında yayınlanan bir videoda Ahmedinejad, İranlıların Ruhani’ye güvenmediğini söyledi. Ahmedinejad videoda, “Varlığınız ülkenin zararına” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yeni yaptırımlar uygulamaya başlaması ülke ekonomisini iyice zora soktu.

Çarşamba günü İran meclisinde Çalışma Bakanı’nın görevden alınması yönünde oy kullanıldı. Bu, ülkede ekonomik kriz karşısında muhafazakarların ılımlı kesime karşı elde ettiği bir zafer olarak değerlendiriliyor.

Ahmedinejad, geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına izin verilmemesinin ardından kendisini ön plana çıkartmaya başladı.

Ahmedinejad, Yahudi soykırımını inkar etmesi ve İran’da eşcinsel bireylerin olmadığı gibi söylemleriyle biliniyor.

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