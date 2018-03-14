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Ahmedinejad'ın yardımcısına hapis ve kırbaç cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2018 00:35 | Son Güncelleme

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi'ye yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle verilen 15 yıl hapis ve kırbaç cezasının onandığı bildirildi.

Ahmedinejad'ın yardımcısına hapis ve kırbaç cezası

İran yargı erkine ait Mizan Haber Ajansına konuşan Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, "yolsuzluk" nedeniyle yargılandığı mahkeme tarafından Bakayi hakkında verilen kararın temyiz mahkemesi tarafından onandığını açıkladı.

İsmaili, 15 yıl hapis ve kırbaç cezasının yanı sıra Bakayi'nin para cezasına da çarptırıldığını belirtti. Haberde Bakayi'nin kaç kırbaç cezası aldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığındaki 10'uncu kabine döneminde karıştığı "yolsuzluk" nedeniyle gözaltına alınan ve geçen yıl 9 Temmuz'da cezaevine konulan Bakayi, açlık grevi nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Eski cumhurbaşkanı yardımcısı yaklaşık 5 milyon dolar kefaletle 26 Temmuz 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

(AA)

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İRAN Mahmud Ahmedinejad Hamid Bakayi Yolsuzluk hapis cezası kırbaç cezası

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