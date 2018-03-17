Ahmedinejad İranlı Komutan'dan yardım istedi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı Hamid Bakayi'nin "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılması üzerine, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye "büyük zulme ortak olmayalım" çağrısı yaptı.

MÜDAHİL OLMASINI İSTEDİ

Ahmedinejad, Süleymani'ye hitaben yazdığı ve kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan mektubunda, İranlı generalden konuya müdahil olmasını istedi.

Devrimci olarak adlandırdığı yardımcısının yargı organları tarafından "kendisi ve Süleymani arasındaki iş ilişkilerini bahane ederek, siyasi amaçlarla ağır bir cezaya çarptırıldığını" savunan Ahmedinejad, Süleymani'ye hitaben "Büyük bir zulme ortak olmayacak şekilde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

15 YIL HAPİS VE 80 KIRBAÇ CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Yardımcısı Bakayi, "yolsuzluğa karıştığı" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmişti.

Kararın ardından Bakayi salı günü tutuklanarak cezaevine konulurken, Ahmedinejad ise "asıl yolsuzluk yapanların yargı yetkilileri olduğunu" iddia ederek tepki göstermişti.