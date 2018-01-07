Ahmedinejad'ın avukatı: Müvekkilimin tutuklandığı doğru değil

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Ocak (DHA) - İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın avukatı müvekkilinin tutuklandığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Ahmedinejad'ın avukatı Adil Haydari, İran'ın yarı resmi İLNA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Ahmedinejad'ın tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti. (Fotoğraflı)
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