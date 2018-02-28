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Ahmet Altan'a 5 yıl 11 ay hapis cezası

28.02.2018 18:57 | Son Güncelleme

Yaklaşık iki hafta önce müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Altan, "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" yargılandığı başka bir davada da 5 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

Ahmet Altan'a 5 yıl 11 ay hapis cezası

Gazeteci Ahmet Altan, müebbet hapis cezasına çarptırılmasından yaklaşık iki hafta sonra, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından yargılandığı başka bir davada suçlu bulunarak 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da görülen davada, mahkemenin Ahmet Altan'ın duruşmalar kapsamındaki tutumunu gözeterek iyi hal indirimine gitmemeye karar verdiği belirtildi.

Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak, 16 Nisan'da, 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada "anayasayı ihlâl" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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