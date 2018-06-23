Ahmet Şık: Siyaset geçici, gazetecilik baki

Gençlere “Oyunuza sahip çıkın” mesajı veren Şık siyasetin "geçici", gazeteci kimliğinin ise "baki" olduğunu söyledi.İstanbul Maçka Parkı'nda sıcak bir akşamüstü. Parkın girişinde yavaş yavaş toplanan kalabalığın heyecanı yüzlerden okunuyor. HDP'den milletvekili adayı olan gazeteci Ahmet Şık birazdan burada olacak. Burası, meslektaşlarının geçen sene Mayıs ayında toplu fotoğraf çektirerek cezaevindeki Şık'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldikleri park. O fotoğrafın çekilmesinden bir sene sonra şimdi, seçim kampanyası kapsamında düzenlenecek forumda vatandaşlarla buluşacak. Sivil toplum örgütü "Universus”ın “Seçim Minderi” adlı etkinliğine konuk olan Şık'ın parkın girişine varmasıyla müzik çalmaya, bekleyenler hareketlenmeye başlıyor. Şık'ı tanıyan tanımayan herkes, fotoğraf çektirme yarışına giriyor. Kimseyi geri çevirmiyor ve yol boyunca sayısız "selfie”nin baş kahramanı oluyor. Teşbihte hata olmaz, âdeta bir "pop star” muamelesi gören Şık bu duruma artık alışmış gözüküyor.

"Öğrenciniz olma talebinde bulunuyorum” Seçimleri takip etmek için yurt dışından gelmiş bir gözlemci, şaşkın şekilde yanındakine, "HDP'nin toplantılarında genelde halay çekilirdi, burada çekilmiyor” diyor. Parktaki kitle gençlerden oluşuyor. Hepsi merak içinde Şık'ın anlatacaklarını bekliyor. Ahmet Şık gelen bir soruya karşılık konuşmasına, öncelikle onlara seslenerek, "Oyunuza sahip çıkın” cümlesiyle başlıyor. Türkiye siyasetinde gençlerin arka plana atılmasını doğru bulmadığını ve gençlere kulak vermeyenlerin artık siyasette yeri olmadığını ifade ettiği sözleri alkış topluyor. "Öğrenciniz olma talebinde bulunuyorum. Yapacaklarımızı, gençlerin dilini öğrenerek, yan yana durarak yapacağız” diyor. "Safım emeğin yanında olacak” Forum alanında bir sandık duruyor. Sandığın adı, "Güzel Günler Göreceğiz”. Moderatör genç, akranlarından hayallerini ve Şık'tan vekil olarak taleplerini bu sandığa atmalarını rica ediyor. Burada diğer forumlarda da olduğu gibi, Şık'ın siyasete atılmasına şaşıran gençler var. Onlardan bir tanesi neden gazetecilikten vazgeçtiğini soruyor. Şık'ın bu soruya da alışkın olduğu hâlinden belli. Verdiği cevapla dakikalarca alkış alması da cevabının net olmasından: