Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi çalışanları Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliyesine karar verdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre heyet, oy çokluğuyla, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun, tahliyesine karar verdi. Ancak iki sanığın yurtdışına çıkış yasağı ve ikametgahlarına en yakın karakolda haftada bir imza atma şartı getirildi.

Haberde, mahkeme heyetinin, diğer sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmettiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek, aralarında Şık'ın da olduğu bazı sanıklara ek savunma süresi verdi.

Bir sonraki duruşmanın 16 Mart’ta Silivri’de yapılması kararlaştırıldı.