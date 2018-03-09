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Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye

09.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık ve gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu hakkında tahliye kararı verildi.

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılan altıncı duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile muhabir Ahmet Şık’ın tahliyesine, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın ise tutuklu kalmasına karar verdi. Savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istemişti.

Haklarında 7.5 ila 43 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edilen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmakla" suçlandığı davada, üç Cumhuriyet çalışanı tutuklu yargılanıyordu. Bu isimler Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve muhabir Ahmet Şık'tı.

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