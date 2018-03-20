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AİHM Altan ve Alpay davasında Türkiye'yi mahkum etti

20.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutuklulukları nedeniyle Türkiye'yi tazminata mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın "ifade özgürlüğü hakkı" ile "özgürlük ve güvenlik hakkının" ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM Altan ve Alpay'a 21 bin 500'er euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar, 1'e karşı 6 oyla alındı.

Ayrıntılar geliyor...

DW,AFP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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