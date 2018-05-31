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AİHM: ‘Romanya ve Litvanya CIA İşkencesine İzin Verdi’

31.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Romanya ve Litvanya’nın topraklarındaki gizli Amerikan hapishanelerinde bir Suudi ve bir Filistinlinin gözaltına alınarak kötü muameleye maruz kalmalarına izin verdiğine hükmetti

AİHM: ‘Romanya ve Litvanya CIA İşkencesine İzin Verdi’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Romanya ve Litvanya’nın topraklarındaki gizli Amerikan hapishanelerinde bir Suudi ve bir Filistinlinin gözaltına alınarak kötü muameleye maruz kalmalarına izin verdiğine hükmetti.

Strasbourg merkezli mahkeme Suudi Arabistan vatandaşı Abdul Rahim El Naşiri’nin Guantanamo’ya gönderilmeden önce 2003-2005 yılları arasında Romanya’da gözaltına alınarak istismar edildiğine hükmetti ve Romanya’dan bu duruma meydan verenlerin soruşturulmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, El Naşiri’nin gözlerinin bağlandığını, başına çuval geçirildiğini, prangaya vurulduğunu ve tecrit edildiğini kaydetti.

Romanya ülkede mahkemenin belirttiği gibi CIA’e ait tesisler bulunmadığını söylüyor.

gizli CIA hapishanelerine ev sahipliği yaptığını bildirdi. Mahkeme burada 11 Eylül saldırılarını planlayan isimlerden olduğundan şüphelenilen Ebu Zübeyde adlı bir Filistinlin gözaltında tutulduğuna hükmetti.

Kararda Litvanya’nın bu kişinin Afganistan’da başka bir gözaltı merkezine gönderilmesine izin verdiği belirtildi. Burada kötü muameleye maruz kalan Filistinlinin şu an Guantanamo’da tutulduğu ifade edildi.

Litvanya Adalet Bakanı Elvinas Jankevicius, hükmü dikkatlice inceledikten sonra bir karara varacaklarını kaydetti.

Ancak Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, kararın küçük Baltık ülkesinin itibarını zedelediğini söyledi. Litvanya hükümetinin El Zübeyde’ye 152 bin dolar tazminat ödemesi gerekiyor.

Litvanya’da 2009 yılında yapılan bir soruşturma ülkenin istihbarat dairesinin topraklarında CIA için küçük gözaltı merkezleri kurmasına izin verdiği sonucuna varmıştı.

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