AİHM'den Litvanya ve Romanya'ya 'CIA ile suç ortaklığı' cezası

Tazminat ödeyecekler

Her iki isim de ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush'un El Kaide tarafından New York ve Washington'da 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılar sonrası başlattığı "terörle savaş" kampanyası kapsamında 2002 yılında yakalanmıştı. Ebu Zübeyde ve El Naşiri şu an ABD'nin Küba'daki askeri üssünde yer alan Guantanamo hapishanesinde tutuluyor. Askeri mahkemede yargılanan El Naşiri, idam cezasıyla karşı karşıya. Ebu Zübeyde'ye ise henüz resmi bir suçlama yönetilmedi.

AİHM, Romanya ve Litvanya'yı El Naşiri ve Ebu Zübeyde'ye 100 biner euro tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme ayrıca, Romanya ve Litvanya'nın, El Naşiri ve Ebu Zübeyde'nin ülkelerine getirilmesinden, gözaltında tutulmalarından ve yurt dışına çıkarılmalarından sorumlu kişilerin bulup cezalandırması gerektiğini belirtti. Mahkeme ayrıca Romanya'nın, El Naşiri'nin idam edilmeyeceği konusunda ABD'den güvence almasını istedi.

CIA, insan haklarına aykırı kabul edilen bazı sorgu tekniklerine imkân tanımayan ABD yasalarına takılmamak için birçok El Kaide şüphelisini dünyanın farklı bölgelerindeki gizli gözaltı merkezlerinde tutmuştu.

AFP,dpa,AP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe