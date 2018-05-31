AİHM'den Litvanya ve Romanya'ya 'CIA ile suç ortaklığı' cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Litvanya ve Romanya'nın, CIA'in yakaladığı terör şüphelilerini dünyanın farklı ülkelerindeki gizli gözaltı yerlerinde tutan ABD ile suç ortaklığı yaptığına hükmetti.

Mahkeme, 11 Eylül saldırılarının planlayıclarından olduğu iddia edilen Filistinli Ebu Zübeyde'nin Şubat 2005 ve Mart 2006 arasında Litvanya'daki bir gizli CIA gözaltı merkezinde tutulduğunu belirtti. 2002'de Fransız petrol tankeri MV Limburg'a düzenlenen ve 2000 yılında Yemen'de Amerikan savaş gemisi USS Cole'a yönelik gerçekleştirilen saldırıları planlamakla suçlanan Suudi vatandaşı Abdülrahim el Naşiri'nin ise Eylül 2001 ve Ekim 2005 arasında Romanya'da tutulduğu ifade edildi. Romanya söz konusu CIA merkezlerine ev sahipliği yaptığı suçlamasını reddediyor.

AİHM, Romanya ve Litvanya'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni "ihlal etmekten sorumlu olan" iki ülkenin, Ebu Zübeyde ve El Naşiri'nin gizlice gözaltına alınması ve kötü muameleye maruz kalmasını da gereğince tahkik etmediğine karar verdi.