AİHM’den ROJ TV’ye ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) "terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle Danimarka tarafından yayın lisansı iptal edilen ROJ TV’nin ​dava başvurusunu reddetti.

Danimarka mahkemelerinin gerekçelerini yeterli bulup temel alan AİHM, başvuruyu esastan görmeden kabul edilebilirlik aşamasında geri çevirdi. Mahkeme, "şiddete teşvik eden ve terör faaliyetlerini destekleyen ROJ TV'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü maddesinden yararlanamayacağına" hükmetti.

AİHM kararında, “ROJ TV yayınlarında mücadele ve eylemlere katılma çağrıları yapılması ve örgüt ve gerillaya katılımın teşvik edilmesinin terör örgütü PKK propagandası yapmak anlamına geldiği” ve bunun “basit bir sempati deklarasyonu olarak kabul edilemeyeceği” vurgulandı. Strasbourg Mahkemesi’nin gerekçeli kararında ROJ TV’nin “2006-2010 yılları arasında önemli ölçüde PKK tarafından finanse edildiğine” de yer verdi.

ROJ TV 2003 yılında Danimarka’da TV yayın lisansı elde etmiş ve 2004'ten itibaren uydu üzerinden yayın yapmaya başlamıştı. Türk hükümeti, “terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle 2006 ve 2007 yıllarında Danimarka mahkemeleri önünde hukuksal süreç başlatmış, bu süreç Eylül 2013’te Danimarka Temyiz Mahkemesi, ardından da Şubat 2014’te Danimarka Yargıtayı’nın ROJ TV'nin yayın lisansını iptaliyle sonuçlanmıştı.