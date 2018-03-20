AİHM’den Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Zaman gazetesi eski yazarı Şahin Alpay ile ekonomist, gazeteci-yazar Mehmet Altan hakkında, Anayasa Mahkemesi’nin halen bir iç hukuk yolu olup olmadığı konusunda da belirleyici olan kararını verdi.

Altan ve Alpay’ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) "özgürlük ve güvenlik hakkını" düzenleyen 5/1 ile, "İfade özgürlüğü hakkı"nı düzenleyen 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine hüküm getirdi. Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin davaları geç ele almasının ve tutukluluk sürelerinin bu nedenle uzun olmasının ise OHAL koşullarında ‘olağanüstü’ bir durum olduğunu belirterek, AİHS’in 5/4 ‘üncü maddesiyle düzenlenen "tutukluluğun yasallığı ve serbest bırakılmak için başvuru hakkı"nın ihlal edilmediğine karar verdi.

Mehmet Altan’ın 12 Ocak, Şahin Alpay’ın ise 28 Şubat’ta yaptığı başvuruları ele alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gerekçeli kararını 20 Mart’ta açıkladı. Açıklanan iki ayrı kararda, AİHS’in 3 ayrı maddesiyle ilgili başvurular değerlendirildikten sonra Yüksek Mahkeme hak ihlali yapıldığına hüküm getirdi.