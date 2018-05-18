AİHM'in Roboski davasını reddine ailelerden tepki: İlk günkü acının aynısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) belgelerin iki gün geciktiği gerekçesiyle Roboski davasını reddetme kararından büyük hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen aileler basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Telefonla konuştuğumuz Felek Encü, bu karar ile ilk gün hissetiği acının aynısını yaşadığını söyledi. Bombardımanda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Erkan Encü'nün annesi olan Felek Encü, kararı duyduğu andan itibaren anlatılmaz bir üzüntü içinde olduğunu ekledi. "Olayı duyduğum gün ne hissettiysem şimdi yine aynı acıları yaşıyorum. Biz böyle bir karar beklemiyorduk. Acılarımızı birazcık azaltacak bir karar çıkar diye umuyorduk. Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Tamamen umudumu kaybettim" dedi. AİHM dün, Roboskili ailelerin başvurusunu avukatların eksik belgeleri iki gün geç yollaması nedeniyle kabul edilemez bulduğunu açıklamıştı. Bu karar ile AİHM'e başvuru imkanı da ortadan kalkmış oluyor. Ailelerin hukuki bir süreç başlatabilmek için tek şansı, yeni bir soruşturma açılması. Diyarbakır barosu: Vicdanen, ahlaken, hukuken yanlış Diyarbakır Barosu da AİHM kararına karşı kampanya başlatacak.

Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen bir basın açıklaması yaparak, İnsan Hakları Mahkemesi adını taşıyan bir mahkemenin verdiği bu kararın adil olmadığını söyledi: "Bu kararı doğru bulmuyor, vicdanen, ahlaken, hukuken ciddi eleştirilere tabi tuttuğumuzu bilinmesini istiyoruz. "Başvuru bir kabul edilemezlik kararı ile reddedildi. Yani ön incelemede başvurunun esasının inecelenmesine geçilmeden bir usuli noksan üzerinden kabul edilemez kararıyla reddedildi. Tüm dünyanın bildiği ve savaş uçaklarıyla 34 sivil masum insanın katline sebep olan bir olayda bir usuli eksikliğin bu 34 canın önüne konması, yaşam hakkının esastan incelenmesine geçilmemesini biz hukuken, ahlaken, vicdanen doğru bulmuyoruz. "Diyarbakır Barosu olarak da bu 34 canımızla ilgili başvurunun reddedilmesine ilişkin bir kampanya yürüteceğimizi duyuruyoruz." Yeni bir soruşturma açılırsa Özmen, kabul edilemezlik kararı sonrasında şu an için hukuken herhangi bir başvuru yolu kalmadığını söyledi ve şöyle sürdürdü: "Ama bize göre bu bir insanlık suçu ve zaman aşımına tabi değil. Dolayısıyla iç hukukta yürütülecek yeni bir soruşturma ve merhale neticesinde bir sonuca ulaşılması ve ya sonuca ulaşılamaması halinde tekrar AİHM sürecinin canlandırılabilmesi mümkün olabilir."