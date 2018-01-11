Aile Bakanı Kaya kadın ve çocuk istismarı davalarında iyi hal indiriminin kaldırılacağını açıkladı

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın ve çocukların istismarıyla ilgili davalarda iyi hal indiriminin kaldırılması konusunda Adalet Bakanlığı ile yaptıkları çalışmanın sonuna gelindiğini ve bunun 2018 yılı içinde uygulamaya geçirilebileceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediği gazetecilerle sohbet toplantısında, "İyi halle ilgili çalışmamız da var. Adalet Bakanlığımızla çalışmanın sonuna geldik. İyi hal denen indirim, özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yılı içinde artık bunun uygulanması yönünde çalışacağız" dedi.

Türkiye'de geçmişte kadın ve çocuklara yönelik bazı davalarda, sanıkların kravat takması ve takım elbise giymesi veya yargılama boyunca "sakin davranması" sonucunda cezalarında "iyi hal" nedeniyle indirime gidilmiş ve bu durum, kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

Aile Bakanı ayrıca, çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin adli sicil kaydının tutulacağını da açıkladı.