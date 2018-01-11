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Aile Bakanı Kaya kadın ve çocuk istismarı davalarında iyi hal indiriminin kaldırılacağını açıkladı

11.01.2018 10:26 | Son Güncelleme 2 saat önce

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydının tutulacağını ve Adalet Bakanlığı ile birlikte çocuk ile kadın istismarına yönelik davalarda iyi hal indiriminin kaldırılmasına dönük çalışmaların sonuna gelindiğini açıkladı.

AFP

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın ve çocukların istismarıyla ilgili davalarda iyi hal indiriminin kaldırılması konusunda Adalet Bakanlığı ile yaptıkları çalışmanın sonuna gelindiğini ve bunun 2018 yılı içinde uygulamaya geçirilebileceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediği gazetecilerle sohbet toplantısında, "İyi halle ilgili çalışmamız da var. Adalet Bakanlığımızla çalışmanın sonuna geldik. İyi hal denen indirim, özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yılı içinde artık bunun uygulanması yönünde çalışacağız" dedi.

Türkiye'de geçmişte kadın ve çocuklara yönelik bazı davalarda, sanıkların kravat takması ve takım elbise giymesi veya yargılama boyunca "sakin davranması" sonucunda cezalarında "iyi hal" nedeniyle indirime gidilmiş ve bu durum, kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

Aile Bakanı ayrıca, çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin adli sicil kaydının tutulacağını da açıkladı.

Kaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeni bir çalışma yapıyoruz. Özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydı tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düşünün cinsel istismarda bulunmuş bir öğretmenin mesleğine devam etmesi mümkün mü?" diye konuştu.

https://www.youtube.com/watch?v=cficjxNQlmM

Çocuklara koruma ve "öfke kontrolü" çalışması Kaya, geçen hafta içerisinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir erkeğin 2 ve 4 yaşındaki kızlarını öldürdükten sonra intihar ettiği olayı da anımsatarak, burada kadın için koruma kararı olmasına karşın, çocuklar için çıkarılmadığını aktardı.

Aile Bakanı, şiddet söz konusu olduğunda çocuklar için de koruma kararının bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaya, Kadın konukevlerinin sayısı 137. Önümüzdeki dönemde belediyelere de (nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler ve büyükşehir belediyeleri) kadın konukevi açma zorunluluğu getireceğiz. Açmayana yaptırım uygulayacağız" dedi.

Kaya ayrıca, şiddet uygulayan kişilere yönelik öfke kontrolü çalışmalarının yapıldığı ve pilot il Ankara'da şu anda 103 kişinin tedavi edildiğini belirtti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, 2017 yılında 409 kadın cinayeti işlendi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332 kadına cinsel şiddet uygulandı.

Platformun verilerine göre, 2016 yılında 328 kadın, 2015 yılında ise 303 kadın öldürülmüştü.

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