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'Ailevi Sorunlar Çocukları Suça İtiyor'

26.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Amerika'nın Sesi'nin Stüdyo Washington yayınına New York'tan katılan Psikolog Gülhan Akşit Şener, okullardaki silahlı saldırıların çoğunun ruhsal sorunları olan çocuklar ve gençler tarafından yapıldığını ve daha çok aile içinde sorunlar yaşayan gençlerin suça yöneldiğini söyledi

'Ailevi Sorunlar Çocukları Suça İtiyor'

2013 yılından bu yana Amerika’da 291 okulda silahlı saldırı yaşandığı belirten Gülhan Akşit Şener, saldırganların ağırlıklı olarak 14-18 yaş arasında olduklarını kaydetti.

Şener, saldırıların altında yatan en önemli nedenin çocukların ruhsal sorunları ve ailelerin bu sorunları fark edememesi olduğunu söyledi.

Çocukların suç eğilimlerinin çevresel faktörler kaynaklı olduğunu dile getiren Şener, aile yapılarındaki dağınıklık ve ruhsal kopukluğun önemli rol oynadığını ifade etti. Şener ailelere, “Lütfen çocuklarınız keşfedin” çağrısında bulundu ve ailelerin çocuklarında davranış problemleri fark ettiği anda gerekli kurumlara başvurmalarını istedi.

Çocukların ve gençlerin okullarda uzun süre geçirdiğini hatırlatan Şener, bu noktada eğitimcilere de büyük görev düştüğünü kaydetti. Şener, okulda farkedilen davranış bozukluklarının yalnızca aileyle değil, resmi makamlarla da paylaşılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Silahlı saldırılardan kurtulanların travma yaşadıklarına da dikkat çeken Şener, bu kişilerin psikoterapi desteği alması gerektiğini vurguladı.

Şener Amerika’daki bireysel silahlanma sorununa da dikkat çekti ve çocukların ve gençlerin silaha erişiminin silahlı saldırılarını kaçınılmaz kıldığını söyledi.

Şener’e göre şiddet içerikli oyunlar da çocuk ve gençleri suça teşvik ediyor. Şener, ailelerin bu tür oyunlara düşkün çocukları ve gençleri sosyal aktivitelere yönlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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