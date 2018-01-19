Airbus'ın İmdadına Emirates Yetişti

Ortadoğu'nun en büyük havayolu şirketi Emirates, Airbus şirketiyle 20 adet Airbus A380 satın almak için anlaşma yaptığını açıkladı. 16 milyar dolarlık anlaşmaya göre Emirates Havayolları gerekli görürse 16 adet A380 daha alabilecek. Anlaşma, satışları düşen ve en büyük yolcu uçağı A380'in üretimini durdurmanın eşiğine gelen Airbus şirketini önemli ölçüde rahatlattı.

Dubai merkezli Emirates şirketi 101 adet A380 Airbus uçağa sahip. Ayrıca 41 uçak için sipariş vermiş durumda. Emirates Airbus, A380'i en çok kullanan hava yolu konumunda.

Airbus Satış Müdürü John Leahy, bu yeni siparişle Airbus şirketinin A380 modeli uçaklarını gelecek 10 yılda da üretmeye devam edeceğini söyledi.

Dubai hükümetine ait Emirates havayolu şirketi, A380'lerin teslimine 2020 itibariyle başlanacağını açıkladı.

Airbus Satış Müdürü Leahy, üç gün önce şirketin Emirates Havayolları ile anlaşmaya varamaması halinde A380 tipi uçağın üretimine son vermek zorunda kalacağını açıklamıştı.

Bir Airbus A380 uçağının fiyatı 445,6 milyon dolar, ancak havayolları ve üreticiler sık sık daha düşük fiyatlar üzerinde anlaşıyor.

Airbus geçen yıl 15 adet A380 teslim etti, bu yıl da 12 uçağın teslimatını yapmaya hazırlanıyor.

Anlaşmanın duyulması, Airbus'ın hisselerinin de yüzde 2,2 oranında artmasını sağladı.

Emirates filosu yalnızca Airbus 380 ve Boeing 777 uçaklardan oluşuyor.