HABER

Ajanslar: Türkiye Afrin'de hastane vurdu, ölenler var

17.03.2018 00:03 | Son Güncelleme

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AFP, farklı kaynaklara dayandırarak, Türk savaş uçaklarının Afrin'de bir hastaneyi vurduğunu bildiriyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi olayda ondan fazla sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ajanslar: Türkiye Afrin'de hastane vurdu, ölenler var

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AFP, farklı kaynaklara dayandırarak, Türk savaş uçaklarının Afrin'de bir hastaneyi vurduğunu bildiriyor.

Fransız haber ajansı AFP, Kürt Kızılay görevlilerinin hastanenin vurulduğunu doğruladığını ancak ölü veya yaralılara ilişkin bir bilgi verilmediğini aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hava saldırısında tıbbi hizmet verilen yerleşkenin "direkt olarak vurulduğunu iddia etti.

AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin müdürü Rami Abdel Rahman, "Aralarında iki hamile kadının da olduğu 16 sivil hayatını kaybetti" dedi.

Suriye'nin Kamışlı kentinde görevli bir Kürt Kızılay görevlisi ise, olayda hastane çalışanlarının hayatını kaybettiğine ilişkin bir bilgi olmadığını aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Cuma günü en az 15 bin kişi Afrin'i terk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, "Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık." demişti.

AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklamaAK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklama
Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Suriye'de büyük katliam! Onlarca ölü var

Suriye'de büyük katliam! Onlarca ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.