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Akademi Ödülleri adayları açıklandı

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 17:21 | Son Güncelleme 8 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Bu sene 90'ıncısı düzenlenecek Akademi Ödülleri adayları açıklandı. Buna göre;

En iyi film adayları;

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

olarak belirlendi.

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