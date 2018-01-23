Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Bu sene 90'ıncısı düzenlenecek Akademi Ödülleri adayları açıklandı. Buna göre;
En iyi film adayları;
Call Me by Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
olarak belirlendi.
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