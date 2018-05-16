HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akdağ: Hedefimiz 2023'e kadar AB'ye girmek

16.05.2018 09:06 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, beş yıl içinde Türkiye'nin AB üyesi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Akdağ, Alman Die Welt gazetesine verdiği mülakatta Afrin'i Esad yönetimine geri vermeyeceklerini de belirtti.Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) diğer tüm adaylardan daha önce girmeyi hak ettiğini" belirterek, bunun gerçekleşmesine "siyasi nedenlerin" engel olduğunu savundu.

Çarşamba günü Welt gazetesinde yayınlanan röportajında Akdağ, "AB'nin genişleme konusunda tamamıyla adaletsiz davrandığını" savundu. Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı "2023 yılına kadar AB'ye girmek Türkiye'nin net hedefidir" dedi.

Türkiye'de son dönemde çok sayıda gazeteci, eğitimci ve memurun tutuklanmış olması ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya verdiği yanıtta Akdağ, Türkiye'nin bir "darbe girişimi atlattığını" ve "olağanüstü hal kanunlarının bu nedenle geçici olarak var olduğunu" söyledi. "Avrupalılar bizi hayal kırıklığına uğrattı" şeklinde konuşan Akdağ, "birçok darbecinin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunduğunu" ve "bunun kabul edilemez olduğunu" söyledi.

"Afrin'i Esad'a vermeyiz"

Recep Akdağ, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatla ilgili soruya verdiği yanıtta ise "Afrin'i Esad yönetimine geri vermenin hiçbir şekilde sözkonusu olmayacağını" söyledi.

Türkiye'nin bölgeye "uzun vadede yerleşmek istemediğini" belirten Başbakan Yardımcısı, "tek amaçlarının YPG gibi terörist Kürt grupları karşısında Türkiye'nin güvenliğini korumak ve bölgeyi en kısa sürede Suriye halkına geri vermek" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı", 20 Ocak tarihinde başlamıştı. TSK ve ÖSO, Mart ayında kentte kontrolü sağlamıştı.

DW,BÜ/BK

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

İlginizi Çekebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiliz Daily Telegraph: Erdoğan'ı ağırlamak İngiltere'nin çıkarına

İngiliz Daily Telegraph: Erdoğan'ı ağırlamak İngiltere'nin çıkarına

Filistin direnişinin simgesi: Fadi Abu Salah

Filistin direnişinin simgesi: Fadi Abu Salah

Ünlü yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti

Ünlü yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti

Filistinli doktorun büyük dramı: Ölen kardeşine veda edip yaralılara koştu

Filistinli doktorun büyük dramı: Ölen kardeşine veda edip yaralılara koştu

Ivanka Trump'a tepki: Babasının küçük cadısı

Ivanka Trump'a tepki: Babasının küçük cadısı

İsveçli ve Norveçli aktivistler balıkçı tekneleriyle Gazze'ye gidiyor

İsveçli ve Norveçli aktivistler balıkçı tekneleriyle Gazze'ye gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.