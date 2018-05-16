Akdağ: Hedefimiz 2023'e kadar AB'ye girmek

Akdağ, Alman Die Welt gazetesine verdiği mülakatta Afrin'i Esad yönetimine geri vermeyeceklerini de belirtti.Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) diğer tüm adaylardan daha önce girmeyi hak ettiğini" belirterek, bunun gerçekleşmesine "siyasi nedenlerin" engel olduğunu savundu.

Çarşamba günü Welt gazetesinde yayınlanan röportajında Akdağ, "AB'nin genişleme konusunda tamamıyla adaletsiz davrandığını" savundu. Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı "2023 yılına kadar AB'ye girmek Türkiye'nin net hedefidir" dedi.

Türkiye'de son dönemde çok sayıda gazeteci, eğitimci ve memurun tutuklanmış olması ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya verdiği yanıtta Akdağ, Türkiye'nin bir "darbe girişimi atlattığını" ve "olağanüstü hal kanunlarının bu nedenle geçici olarak var olduğunu" söyledi. "Avrupalılar bizi hayal kırıklığına uğrattı" şeklinde konuşan Akdağ, "birçok darbecinin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunduğunu" ve "bunun kabul edilemez olduğunu" söyledi.