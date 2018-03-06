Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası

ABD'li Exxon Mobile şirketine ait araştırma gemilerinin, kısa süre içinde Akdeniz'e konuşlanması ve sondal çalışmalarına başlaması bekleniyor.
NTV'nin aktardığına göre, 10. parselde sondaj öncesinde yapılacak araştırmalar sırasında, söz konusu gemileri ABD donanmasına bağlı 6. Filo'nun koruyacağı iddia edildi. Ancak söz konusu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.
Rus Sputnik haber ajansı ise ABD'li şirketin Kıbrıs açıklarına gönderdiği araştırma gemilerine Amerikan donanmasından 6. Filo'nun eşlik ettiğini ve 6. Filo'nun Kıbrıs açıklarında olduğunu idda etti.
Türk savaş gemileri geçtiğimiz ay içinde İtalyanların enerji devi Eni’nin sondaj gemilerini durdurmuştu. Türkiye, Rumların sondaj yapmayı planladığı Gazimağusa açıklarındaki 3. parseli deniz trafiğine kapatan denizcilik bildirisi Navtex’i 10 Mart’a kadar uzatmıştı.
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