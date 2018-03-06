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Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama gerilimi sürerken, 10'uncu parselde sondaj çalışmalarını yürütecek ABD'li Exxon Mobile enerji şirketine ait sondaj gemilerinin bölgede ABD donanması tarafından korunacağı iddia edildi.

Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası

ABD'li Exxon Mobile şirketine ait araştırma gemilerinin, kısa süre içinde Akdeniz'e konuşlanması ve sondal çalışmalarına başlaması bekleniyor.

NTV'nin aktardığına göre, 10. parselde sondaj öncesinde yapılacak araştırmalar sırasında, söz konusu gemileri ABD donanmasına bağlı 6. Filo'nun koruyacağı iddia edildi. Ancak söz konusu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Rus Sputnik haber ajansı ise ABD'li şirketin Kıbrıs açıklarına gönderdiği araştırma gemilerine Amerikan donanmasından 6. Filo'nun eşlik ettiğini ve 6. Filo'nun Kıbrıs açıklarında olduğunu idda etti.

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  1. parsel; Türk kıta sahanlığı içinde yer almıyor. Ancak Rumların Kıbrıs açıklarında tek taraflı sondaj girişimleri Türk tarafının tepkisini çekiyor.,

Türk savaş gemileri geçtiğimiz ay içinde İtalyanların enerji devi Eni’nin sondaj gemilerini durdurmuştu. Türkiye, Rumların sondaj yapmayı planladığı Gazimağusa açıklarındaki 3. parseli deniz trafiğine kapatan denizcilik bildirisi Navtex’i 10 Mart’a kadar uzatmıştı.

Askeri araç yüklü Rus gemisi Akdeniz'e iniyorAskeri araç yüklü Rus gemisi Akdeniz'e iniyor
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Anahtar Kelimeler:
ABD Akdeniz Kıbrıs doğalgaz 6.filo

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Türkiye Cumhuriyetinin karşısında 6. filoyu kim koruyacakmış? 2 torpile bakar Akdenize kıbrııda abdyide gömeriz
biz ölüme koşanlar herzaman savaşa hazırız ölmden korkmuyorlarsa gelsinler .bir ölür bin doğarız aç tarihe baksınlar dünyayı türkler yöneti yine yöneticek
sanırım bunların tuzu kuru hey can arıyorlar yavaş yavaş osmanlı tokadını hatırlamak istiyorlar unutmuşlar
Kamikaze dalışı yapacak kahramanımız yok mu ?
adam okyanus ötesinden gelip sondaj yapıyo ya helal olsun.. bizim burnumuzun dibinde ağzımız açık bakıyoruz öyle bizden bi halt olmaz
6. filoyu denize döken büyüklerin, ''Geldikleri gibi giderler.'' diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün çocuklarıyız. ''Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. '' Montecucco
Türkiye nin onların 6. filolarından mı korkacaklarını sanıyorlar ellerinde kalan tek şey kaba kuvvetleri oda 6. filoları yüzünden hüsranla biterse bu ABD nin sonu olur ondan sonra nükleer güce başvurmak zorunda kalırlar ki Başkanlarını düşününce bu nasıl bir tehlike doğuracağını gözlerönüne seriyor
Deniz Gezmiş ve arkadaşları zamanında 6. filo defol diye kovmuştu öldüler 6. filoya gül verenler şimdi mecliste bakalım şimdi kim karşı cıkacak
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