Akdeniz'de tansiyon artıyor! Ankara'nın tepkisinin ardından Yunanistan'dan sert açıklama!

Ankara'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) yürüttüğü gaz ve petrol arama faaliyetlerine sert tepkisinin ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da sert bir açıklama geldi.

Yunan Dışişleri, 'Türkiye'nin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını ihlal etmek suretiyle uluslararası hukuk çizgisinden çıktığını' savundu.

Sputnik'in haberine göre Güney Kıbrıs Rum Kesimi de MEB'deki 3 numaralı parsele İtalyan enerji devi ENI'nin sondaj gemisi Saipem 12000'in gitmesinin Türk savaş gemileri tarafından engellendiği suçlamasında bulunuyor.

Türk Dışişleri ise 'KKTC halkının bu konudaki haklı endişelerini paylaştıklarını, KKTC'nin tepkisini desteklediklerini, birlikte gerekli adımları atmaya kararlı olduklarını ifade etmişti.

'ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER'



Yunan Dışişleri'nin açıklamasında ''Türkiye'den daha fazla yasadışı faaliyette bulunmaktan geri durmasını ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını talep ediyoruz'' denildi.

'AB'YE ADAY ÜLKEYE UYMUYOR'



Türkiye'nin davranışlarının AB'ye aday bir ülkeye uymadığını dile getiren Yunan Dışişleri'ne göre ''Kıbrıs, serinkanlı ve temkinli duruşuyla bölgede istikrar kaidesi rolü oynadığını bir kez daha teyit etti''.