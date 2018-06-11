Akdeniz'in ortasında insanlık dramı: 2-3 günlük gıdaları kaldı

İtalya'nın yeni hükümetinin aşırı sağcı, göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, dün 629 göçmeni taşıyan bir yardım gemisini İtalyan limanlarına almama kararının ardından bugün de Akdeniz'de kurtarılan yaklaşık 800 kişiyi taşıyan başka bir geminin de kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar ve Alman yardım vakfı SOS Méditerranée yönetimindeki Aquarius gemisinde, geçen Cumartesi ve Pazar günleri Libya açıklarında 6 ayrı operasyonla kurtarılan 629 kişi dünden beri Akdeniz'de kendilerine bir liman açılmasını bekliyor. Gemide 123 refakatsiz çocuk, 11 bebek ve 7 hamile kadın da bulunuyor.

Aquarius'ta bulunan yardım görevlileri dün yaptıkları açıklamalarda gemide 2-3 gün yetecek kadar su, yiyecek ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu, bu süre dolduktan sonra da bir çözüm bulunamazsa "ne olacağını bilemediklerini" söyledi.

Aquarius'un kapasitesinin 500 kişi olduğu, geminin bu kapasitenin üzerinde yolcuyla denizde beklemeye mahkum edildiği de vurgulanıyor.

Aquarius halen 629 göçmen ve bir grup yardım görevlisiyle birlikte Akdeniz'de İtalya'ya 35, Malta'ya 27 deniz mili açıkta bekletiliyor.