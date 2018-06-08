HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akdeniz plastik denizine dönüşüyor

08.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük "çöp denizlerinden" birine dönüşmek üzere olan Akdeniz’deki plastik atığın en çok Türkiye ve İspanya’da bulunduğu açıklandı.

Akdeniz plastik denizine dönüşüyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) açıkladığı rapor, Akdeniz'in plastik çöp denizine dönüşmek üzere olduğunu ortaya koydu. Vakfın, Dünya Okyanus Günü'nde yayımladığı rapora göre, Akdeniz'de kilometre kare başına 1,25 milyon parça mikroplastik atık bulundu. Bu, dünyadaki toplam mikroplastiğin yüzde 7'sinin küresel su miktarının yalnızca yüzde birini ihtiva eden Akdeniz'de bulunduğuna işaret ediyor. Rapora göre, Akdeniz aynı zamanda en fazla plastik atığın biriktiği altıncı bölge olmuş durumda.

"Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz'i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak" başlıklı raporda Akdeniz'de en fazla çöpün Türkiye ve İspanya'dan geldiği ve bu ülkeleri İtalya, Mısır ve Fransa'nın takip ettiği belirtildi.

WWF'nin Denizleri Korumadan Sorumlu Yöneticisi Heike Vesper, gerekli tedbirler alınmaksızın çöplerin deniz yakınlarında imha edilmesinin, yasadışı olarak nehirlere bırakılan atıkların ve turistik aktivitelerin Akdeniz'deki plastik çöplerin kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Özellikle Akdeniz'in turistler tarafından sıkça tercih edilen bir bölge olması çöp sorununu daha da dramatik boyutlara taşıyan etkenlerden biri olarak görülüyor. Buna göre, her yıl yaz aylarında tatilini bölgede geçiren yaklaşık 320 milyon turist, Akdeniz'deki çöp miktarını yüzde 40 oranında artırıyor.

Deniz canlıları tehdit altında

WWF'nin raporu Akdeniz'deki çöp fazlalığının burada yaşayan 700'den fazla deniz canlısını tehdit ettiğini ortaya koyuyor. Onlarca balık türünün yanı sıra, deniz kaplumbağaları, yunuslar ve balinaların bu kirlilikten etkilendiği, ton balıklarının ve kılıç balıklarının yüzde 18'sinin midesinde plastiğe rastlandığı belirtildi.

"Plastik sorununa küresel bir çözüm bulunması gerektiğini” söyleyen Heike Vesper "Paris İklim Anlaşması"na atıfta bulunarak bu kirliliğin önüne geçmeyi hedefleyen "Okyanuslar için Paris Anlaşması” önerisinde bulundu.

WWF Türkiye de sosyal medya hesabı üzerinden tüketicilerin, sanayici ve hükümetlerin plastik kullanımını azaltması çağrısı yaptı:

Greenpeace Türkiye de "denizlerimizde plastik yerine milyonlarca balık olmalı” çağrısıyla Akdeniz'deki tabloya tepki gösterdi:

KNA,dpa,AFP/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybettiErdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti
Alman Göç Dairesi'ndeki skandal büyüyorAlman Göç Dairesi'ndeki skandal büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

İlginizi Çekebilir

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canikli'den Menbiç için yeni açıklama: Detaylar görüşüldü

Canikli'den Menbiç için yeni açıklama: Detaylar görüşüldü

8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet

8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması: AB'yi etkilemez

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması: AB'yi etkilemez

Irak'ta yeni dönem! Üçlü ittifak görevde!

Irak'ta yeni dönem! Üçlü ittifak görevde!

NATO'dan Yunanistan ve Türkiye için önemli uyarı

NATO'dan Yunanistan ve Türkiye için önemli uyarı

Avusturya'ya tepkiler dinmiyor: Kınıyoruz

Avusturya'ya tepkiler dinmiyor: Kınıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.