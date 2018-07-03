Akdeniz'de altı ayda 1400 sığınmacı öldü

Bu yılın başından itibaren Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmak için yola çıkan 1405 mülteci hayatını kaybetti. Uluslararasıarası Göç Örgütü'nün (IOM) Cenevre'de yaptığı açıklamada, rakamın şu ana kadar tahmin edilenin yüzde 40 üzerinde olduğu vurgulandı. Bu rakamlara 19 ve 20 Haziran'da meydana gelen faciaların da dahil olduğu belirtildi.

Berlin'deki IOM veri analiz merkezinden Julia Black, sadece bu iki günde en az 215 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Son 4 günde 300 kişi boğuldu

Cuma günü Libya'nın başkenti Trablus'un kuzeyi açıklarında mültecileri taşıyan bir balıkçı teknesinin alabolara olması sonucu 104 kişi hayatını kaybetti. Pazar günüyse Trablus'un doğusunda benzer bir facia meydana geldi, 114 kişi yaşamını yitirdi.

IOM istatistiğinde yer almanyan son trajedideyse Pazartesi günü yaşandı ve yine Libya açıklarında bir şişme bottaki 104 kişiden, 63'ü boğularak öldü.

En çok kayıp Haziran'da

Göçmen örgütleri temsilcilerine göre, İtalya'nın limanlarını özel kurtarma gemilerine kapattığı geçen Haziran, Avrupa'ya kaçışlar sırasında son beş yılda en fazla ölüm vakasının yaşandığı ay oldu. BM verilerine göre Haziran'da 692 sığınmacı daha, güvenli bölgelere kaçış yolculuğunda hayatını kaybetti.