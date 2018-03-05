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Akdeniz’de Balıkçı Teknesinde 1.3 Ton Kenevir

05.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Yunan sahil güvenlik ekipleri Akdeniz’de balıkçı teknesinde 1.3 ton kenevir buldu

Akdeniz’de Balıkçı Teknesinde 1.3 Ton Kenevir

Yunan sahil güvenlik ekipleri Akdeniz’de balıkçı teknesinde 1.3 ton kenevir buldu.

Kenevire el koyma görüntüsü Yunan sahil güvenliği tarafından yayınlandı.

Olay, Girit adasının güneyinde gerçekleşti.

Balıkçı teknesinin Suriye’den bir Avrupa limanına gitmekte olduğu kaydedildi.

Kenevirin piyasa değerinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi.

Teknenin kaptanı ve 4 kişilik mürettebatı gözaltına alındı.

Operasyonun 3 günlük çalışmanın ürünü olduğu belirtildi. Yunan yetkililerin Fransız gümrüğünün bilgilendirmesi üzerine harekete geçtiği kaydediliyor.

Operasyona 4 sahil güvenlik botu ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Dairesi Frontex’e bağlı iki uçağın katıldığı da gelen bilgiler arasında.

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