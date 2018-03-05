Yunan sahil güvenlik ekipleri Akdeniz’de balıkçı teknesinde 1.3 ton kenevir buldu.
Kenevire el koyma görüntüsü Yunan sahil güvenliği tarafından yayınlandı.
Olay, Girit adasının güneyinde gerçekleşti.
Balıkçı teknesinin Suriye’den bir Avrupa limanına gitmekte olduğu kaydedildi.
Kenevirin piyasa değerinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi.
Teknenin kaptanı ve 4 kişilik mürettebatı gözaltına alındı.
Operasyonun 3 günlük çalışmanın ürünü olduğu belirtildi. Yunan yetkililerin Fransız gümrüğünün bilgilendirmesi üzerine harekete geçtiği kaydediliyor.
Operasyona 4 sahil güvenlik botu ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Dairesi Frontex’e bağlı iki uçağın katıldığı da gelen bilgiler arasında.
Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP
Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!
Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı
FEMEN'den Berlusconi’ye protesto!
Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi
Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...
Son dakika! Afrin'e giden yollar kontrol altına alındı
Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Bu fotoğrafa bakan bir kez daha bakıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum