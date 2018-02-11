HABER

Akdeniz’de Hareketli Saatler

11.02.2018 23:43 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Türk ordusunun İtalyan petrol şirketi Eni tarafından işletilen geminin doğal gaz araması planlanan bölgeye gidişine engel olduğunu belirtti

Akdeniz’de Hareketli Saatler

Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Türk ordusunun İtalyan petrol şirketi Eni tarafından işletilen geminin doğal gaz araması planlanan bölgeye gidişine engel olduğunu belirtti.

Eni şirketinden yapılan açıklamada, Saipem 12000 adlı sondaj gemisinin Kıbrıs’ın güneydoğu tarafına giderken Türk ordusu tarafından durdurulduğunu ve bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle daha ileri gitmemesinin söylendiği kaydedildi.

Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Türkiye’nin bu hareketiyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti ve ülkesinin gerekli adımları atacağını belirtti. Anastasiades, bununla birlikte ‘gerekli adımlar’ın ne olduğun açıklamadı.

Anastasiades, “Bizim tarafımızda bizim hareketlerimiz durumu tırmandırmaktan kaçındırmayı yansıtıyor” ifadesini de kullandı.

İtalyan Dışişleri Bakanlığı da Türk yetkililerin geminin belirlenen bölgeye gitmesine izin vermediğini onayladı.

İtalya Dişişleri Bakanlığı sözcüsü durumun İtalyan diplomatlarca Lefkoşa ve Ankara’da en üst düzeyde takip edildiğini ve sorunun çözümü için bütün mümkün diplomatik adımların izlendiğini kaydetti.

Pazar günü Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geminin durdurulmasına değinilmedi, fakat bölgede tek taraflı Kıbrıslı Rumların keşif çalışmalarının Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık haklarını ihlal ettiği ve Kıbrıslı Rumların bölgede güvenliği ve istikrarı tehlikeye attığı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump: ‘İsrail’in Barış Aradığına Emin Değilim’

Trump: ‘İsrail’in Barış Aradığına Emin Değilim’

Kentucky’de Saldırgan 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Kentucky’de Saldırgan 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra İntihar Etti

‘Trump Kelly’i Görevden Almayı Düşünmüyor’

‘Trump Kelly’i Görevden Almayı Düşünmüyor’

Almanya’daki Karnaval Döneminde Sona Geliniyor

Almanya’daki Karnaval Döneminde Sona Geliniyor

Trump: Yahudi yerleşimleri barış sürecini karmaşıklaştırıyor

Trump: Yahudi yerleşimleri barış sürecini karmaşıklaştırıyor

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.