Akdeniz’de Hareketli Saatler

Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Türk ordusunun İtalyan petrol şirketi Eni tarafından işletilen geminin doğal gaz araması planlanan bölgeye gidişine engel olduğunu belirtti.

Eni şirketinden yapılan açıklamada, Saipem 12000 adlı sondaj gemisinin Kıbrıs’ın güneydoğu tarafına giderken Türk ordusu tarafından durdurulduğunu ve bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle daha ileri gitmemesinin söylendiği kaydedildi.

Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Türkiye’nin bu hareketiyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti ve ülkesinin gerekli adımları atacağını belirtti. Anastasiades, bununla birlikte ‘gerekli adımlar’ın ne olduğun açıklamadı.

Anastasiades, “Bizim tarafımızda bizim hareketlerimiz durumu tırmandırmaktan kaçındırmayı yansıtıyor” ifadesini de kullandı.

İtalyan Dışişleri Bakanlığı da Türk yetkililerin geminin belirlenen bölgeye gitmesine izin vermediğini onayladı.

İtalya Dişişleri Bakanlığı sözcüsü durumun İtalyan diplomatlarca Lefkoşa ve Ankara’da en üst düzeyde takip edildiğini ve sorunun çözümü için bütün mümkün diplomatik adımların izlendiğini kaydetti.

Pazar günü Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geminin durdurulmasına değinilmedi, fakat bölgede tek taraflı Kıbrıslı Rumların keşif çalışmalarının Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık haklarını ihlal ettiği ve Kıbrıslı Rumların bölgede güvenliği ve istikrarı tehlikeye attığı belirtildi.