Akdeniz’de Mülteci Teknesi Battı: Çok Sayıda Ölü

Açıklamada, ölenler arasında Libyalıların olmasının şaşırtıcı olduğu, zira 2017 yılı boyunca yalnızca 29 Libyalının Akdeniz’ı geçmeye çalışırken yakalandığı ya da kurtarıldığı belirtildi. Geçen yıl ölen mülteciler arasında Libya kökenli yoktu.

Uluslararası Göç Örgütü 6 bin 600 göçmen ve sığınmacının bu yıl deniz yoluyla Avrupa’ya ulaştığını, bu kişilerin en az yüzde 65’inin Akdeniz’i geçip İtalya’ya vardığını kaydetti.

Kazadan kurtulan iki mülteci kıyıya ulaşmayı başardı, bir diğeri ise bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

Açıklamada ikisi Libyalı, sekizi ise Pakistanlı en az 10 kişinin cesedinin Libya kıyılarına vurduğu belirtildi.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında bir mülteci teknesinin devrildiğini ve en az 90 mültecinin hayatından umut kesildiğini açıkladı. Açıklamaya göre yalnızca üç kişinin sağ çıkmayı başardığı kazada ölenlerin önemli kısmı Pakistan vatandaşı.

“Boğulma olayları 2013’ten itibaren arttı”

Akdeniz’de yaşanan boğulma olayları 2013’te ivme kazandı. Yüzbinlerce kişinin Ortadoğu’daki çatışmalar ve yoksulluktan kaçmaya çalışmasıyla, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük göçmen krizi ortaya çıktı.

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre son beş yılda 16 binden fazla kişi Avrupa’ya kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Akdeniz’de meydana gelen bu son kaza dışında, bu yılın başından itibaren 246 mülteci ve sığınmacı Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. 2017’nin ilk ayında ise 254 mülteci hayatını kaybetmişti.

Bu yıl Türkiye ve Yunanistan’ı bağlayan ve doğu Akdeniz rotası olarak bilinen yol 1.089 kişi tarafından kullanıldı ancak ölen olmadı.

Türkiye ile anlaşma ölü sayısını azalttı

Avrupa Birliği, Libya ve Türkiye ile Avrupa’ya mülteci akışını durdurmak için anlaşmalar yapmıştı. Türkiye ile 2016’da yapılan anlaşma Yunanistan’a kaçan göçmen sayısını önemli ölçüde azalttı.

O tarihten bu yana Akdeniz’in doğusundaki mülteci ölümleri ayda ortalama 6,75 oranında azaldı. Anlaşma öncesinde ise bu rakam ayda 96,25’ti.