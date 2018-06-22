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Akdeniz’de Üçlü Askeri İşbirliği Sözü

22.06.2018 19:07 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Yunanistan, bölgede ortak tehditlere karşı güvenliklerini güçlendirmek için aralarında daha derin askeri bağlar kurulması gerektiği konusunda mutabakata vardılar

Akdeniz’de Üçlü Askeri İşbirliği Sözü

Kıbrıs Rum, İsrail ve Yunanistan savunma bakanları, çalkantılı bir bölgede ortak tehditlere karşı daha etkili şekilde cevap verebilmek ve güvenliklerini güçlendirmek için aralarında daha derin askeri bağlar kurulması gerektiğini belirttiler.

Bu çerçevede, Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Doğu Akdeniz’de siber güvenlik, ortak askeri tatbikatlar ve arama-kurtarma faaliyetleri konusunda işbirliğini arttırmak istediklerini kaydetti.

Lieberman, “haydut devletlerin” faaliyet gösterdiği bir “şiddet okyanusu” olarak adlandırdığı bölgede terör saldırıları tehdidi ve yasadışı göçten kaynaklı sorunlarla toplu olarak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Lieberman, “Bölgesel tehditlere üç ülkenin birlikte karşı koyması çok daha iyi” dedi.

Kıbrıs Rum kesimi, üç ülke savunma bakanları arasındaki üçlü toplantının ikincisine ev sahipliği yaptı. Lieberman üçüncü toplantının da İsrail’de düzenleneceğini açıkladı.

Yunan bakan Kammenos da, bu toplantıda, güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştirme yönünde ortak irade belirlediklerini söyledi.

Kammenos, “Komşu kriz bölgelerinden gelen tehlikeler ve tehditlerin, ülkelerimizin savunması ve halklarımızın güvenliği için gelecek yıllarda daha büyük çaplı zorluklar oluşturduğu noktasında mutabık kaldık” diye konuştu.

Rum Savunma Bakanı Angelides de, Türkiye’yi kastederek, daha yakın savunma işbirliğinin herhangi bir diğer ülkeye karşı hiçbir tehdit oluşturmadığını, Doğu Akdeniz’de devam eden gaz arama faaliyetlerini güvenceye almaya katkı sağladığını kaydetti.

Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail, kıyılarının açıklarında gaz kaynakları bulmaları üzerine daha fazlası için aramalarını sürdürüyor. Türkiye ise bu faaliyetlerin getireceği faydaların adanın kuzeyinde Kıbrıslı Türkler’le paylaşılmayacağı endişesiyle buna itiraz ediyor.

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