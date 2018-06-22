Akdeniz’de Üçlü Askeri İşbirliği Sözü

Kıbrıs Rum, İsrail ve Yunanistan savunma bakanları, çalkantılı bir bölgede ortak tehditlere karşı daha etkili şekilde cevap verebilmek ve güvenliklerini güçlendirmek için aralarında daha derin askeri bağlar kurulması gerektiğini belirttiler.

Bu çerçevede, Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Doğu Akdeniz’de siber güvenlik, ortak askeri tatbikatlar ve arama-kurtarma faaliyetleri konusunda işbirliğini arttırmak istediklerini kaydetti.

Lieberman, “haydut devletlerin” faaliyet gösterdiği bir “şiddet okyanusu” olarak adlandırdığı bölgede terör saldırıları tehdidi ve yasadışı göçten kaynaklı sorunlarla toplu olarak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Lieberman, “Bölgesel tehditlere üç ülkenin birlikte karşı koyması çok daha iyi” dedi.

Kıbrıs Rum kesimi, üç ülke savunma bakanları arasındaki üçlü toplantının ikincisine ev sahipliği yaptı. Lieberman üçüncü toplantının da İsrail’de düzenleneceğini açıkladı.