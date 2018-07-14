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Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

Kamerun'da orduya bağlı askerlerin, Boko Haram terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle sivilleri infaz ettiği görüntüler dünyada büyük yankı buldu. Görüntülerde askerlerin, genç bir kızı, 10 yaşlarında bir çocuğu ve sırtına bağladığı küçük bebeğiyle birlikte bir anneyi infaz ettiği görülüyor. Ölenlerin tamamının aynı aileden olduğu iddia edildi.

Kamerun'da internette paylaşılan ve ülkenin kuzeyinde çekildiği iddia edilen videoda, askeri üniformalı ve silahlı iki kişinin bir anne ve çocuklarını Boko Haram mensubu oldukları gerekçesiyle infaz ettiği görülüyor. Annenin sırtındaki küçük bebeği de öldüren askerlerin, kendi aralarında Fransızca konuştuğu duyuluyor.

KAMERUN ORDUSU REDDETTİ

Yerel basında çıkan haberlerde, Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı İsa Bakary, söz konusu kişilerin ordu mensubu olmadığını, videonun orduyu karalamak için servis edildiğini belirtti.

Videodaki kişilerin silah ve giysilerinin söz konusu bölgede görev yapan askerlere ait olmadığını dile getiren Bakary, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın emriyle konuyla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı Ordu İletişim Başkanı General Didier Badjeck de söz konusu videodaki kişilerin ordu mensubu olmadığını ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"VİDEO PROVOKASYON AMAÇLI"

Videonun ordunun terörle mücadeledeki imajını ve başarısını hedef aldığını kaydeden Badjeck, "Böyle bir şeyi bir an bile aklınızdan geçirmeyin, kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Video provokasyon amacı taşıyor. Ordumuz her koşulda barışı korumak için mücadele veriyor." şeklinde konuştu.

Ülkenin kuzeyindeki Kolafata kentinde, pazartesiyi salıya bağlayan gece Boko Haram üyelerinin saldırısında iki sivil hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.

Orta Afrika İnsan Hakları Ağı (Redhac) adlı yerel dernek, 2014'ten bu yana Kamerun'un kuzeyindeki Boko Haram saldırılarında en az 2 bin 500 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

KAMERUN ORDUSU ABD TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Fransız sömürgesi olan Kamerun'da Avrupa ülkeleri ile ABD'nin güç savaşı devam ediyor. "Boko Haram grubuna karşı mücadelesinde" Kamerun ordusuna destek veren ABD geçtiğimiz senelerde ülkeye 300 kadar askerini göndermişti. Öte yandan FBI'ın da Kamerun güvenlik güçlerine askeri eğitim verdiği biliniyor.

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