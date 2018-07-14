Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!

Kamerun'da internette paylaşılan ve ülkenin kuzeyinde çekildiği iddia edilen videoda, askeri üniformalı ve silahlı iki kişinin bir anne ve çocuklarını Boko Haram mensubu oldukları gerekçesiyle infaz ettiği görülüyor. Annenin sırtındaki küçük bebeği de öldüren askerlerin, kendi aralarında Fransızca konuştuğu duyuluyor.

KAMERUN ORDUSU REDDETTİ

Yerel basında çıkan haberlerde, Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı İsa Bakary, söz konusu kişilerin ordu mensubu olmadığını, videonun orduyu karalamak için servis edildiğini belirtti.

Videodaki kişilerin silah ve giysilerinin söz konusu bölgede görev yapan askerlere ait olmadığını dile getiren Bakary, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın emriyle konuyla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı Ordu İletişim Başkanı General Didier Badjeck de söz konusu videodaki kişilerin ordu mensubu olmadığını ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"VİDEO PROVOKASYON AMAÇLI"

Videonun ordunun terörle mücadeledeki imajını ve başarısını hedef aldığını kaydeden Badjeck, "Böyle bir şeyi bir an bile aklınızdan geçirmeyin, kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Video provokasyon amacı taşıyor. Ordumuz her koşulda barışı korumak için mücadele veriyor." şeklinde konuştu.