Akıl Hastalıkları Tedavisinde Beyin Taraması

Kırık bir kol ya da bacağın tedavisinin ilk aşaması, kırığın yerini tespit etmek için röntgen çekilmesiyle başlar. Akıl hastalıklarının tedavisi söz konusu olduğundaysa doktorlar genellikle beynin fotoğrafını çekmez. Ancak bir doktor, tartışmalı bir beyin tarama yöntemiyle bunu değiştirmeye çalışıyor.

Pervin Nuruddin, ilk kez beyninin içini görecek.

Nuriddin'in neden hayatı boyunca akıl hastalığı çektiğini anlayabileceğini düşünen bir doktor var.

Nuriddin, ”Rusya'da ister nöbet geçirmek olsun ister basit bir sorun, her türlü akıl hastalığı delilik olarak görülüyor ve sizi hastaneye kapatıyorlar,” diyor.

Nuruddin, 6 yaşındayken Rusya'da bir akıl hastanesine kaldırılmış. Ondan önceyse babasının bir mayına basarak can verdiği Afganistan'da yaşıyormuş.

Doktorlar, Amen Kliniği'ne teşhis amacıyla gelen Nuruddin'in beyin taraması için SPECT adlı bir cihaz kullanıyor.

Cihaz, beyin faaliyetlerinin haritasını çıkarıyor ve oksijen gitmeyen bölgeleri belirliyor. Tedavi, hasta tarihçesi ve belirtiler değil, görüntüler temel alınarak oluşturuluyor: