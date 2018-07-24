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Akıl Hastalıkları Tedavisinde Beyin Taraması

24.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

Kırık bir kol ya da bacağın tedavisinin ilk aşaması, kırığın yerini tespit etmek için röntgen çekilmesiyle başlar. Akıl hastalıklarının tedavisi söz konusu olduğundaysa doktorlar genellikle beynin fotoğrafını çekmez. Ancak bir doktor, tartışmalı bir beyin tarama yöntemiyle bunu değiştirmeye çalışıyor

Akıl Hastalıkları Tedavisinde Beyin Taraması

Kırık bir kol ya da bacağın tedavisinin ilk aşaması, kırığın yerini tespit etmek için röntgen çekilmesiyle başlar. Akıl hastalıklarının tedavisi söz konusu olduğundaysa doktorlar genellikle beynin fotoğrafını çekmez. Ancak bir doktor, tartışmalı bir beyin tarama yöntemiyle bunu değiştirmeye çalışıyor.

Pervin Nuruddin, ilk kez beyninin içini görecek.

Nuriddin'in neden hayatı boyunca akıl hastalığı çektiğini anlayabileceğini düşünen bir doktor var.

Nuriddin, ”Rusya'da ister nöbet geçirmek olsun ister basit bir sorun, her türlü akıl hastalığı delilik olarak görülüyor ve sizi hastaneye kapatıyorlar,” diyor.

Nuruddin, 6 yaşındayken Rusya'da bir akıl hastanesine kaldırılmış. Ondan önceyse babasının bir mayına basarak can verdiği Afganistan'da yaşıyormuş.

Doktorlar, Amen Kliniği'ne teşhis amacıyla gelen Nuruddin'in beyin taraması için SPECT adlı bir cihaz kullanıyor.

Cihaz, beyin faaliyetlerinin haritasını çıkarıyor ve oksijen gitmeyen bölgeleri belirliyor. Tedavi, hasta tarihçesi ve belirtiler değil, görüntüler temel alınarak oluşturuluyor:

Doktor Lantie Jorandby, ”Bu dört bölgeyi baklava dilimi şeklinde birleştirdik. Aşırı stres ve ağır travmaya maruz kalan hastalarda böyle bir manzarayla karşılaşıyoruz,” diyor.

Doktor Lantie Jorandby, Nuruddin'e travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon teşhisi koydu. Uzman, bu teşhisin geleneksel psikiyatri bilimi yöntemleri kullanılarak da konabileceğini, ancak bu yöntemin her zaman işe yaramadığını söylüyor: ”Bazı depresyon hastaları, daha önceden teşhis edilemeyen çok ciddi beyin travmaları geçirmiş, kimileriyse bazı kimyasallara ya da zehirli maddelere maruz kalmış oluyor.”

Amen Kliniği son 30 yılda 140 binden fazla beyin taraması yaptı. Ancak SPECT tekniği birçok tıp fakültesinde öğretilmiyor.

Doktor Jorandby, ”Akademi, bunu klinik bir araçtan çok bir araştırma yöntemi olarak kabul ediyor,” diyor.

Bazı uzmanlara göre SPECT, hastaları gereksiz yere radyasyona maruz bırakıyor. Diğerleriyse 4 bin dolar maliyeti olan yöntemin etkinliğinin henüz kanıtlanmamış olduğu görüşünde.

Ancak Nuruddin için önemli olan doğru teşhis: ”Hayatım boyunca birçok test yaptırdım. Şimdiye kadar hiç kimse sorunun nereden kaynaklandığını, çözümün ne olduğunu söyleyemedi.”

Nuruddin, beyninin resimlerini, duygudurum bozukluklarının sadece kafasının içinde olduğunu söyleyen ağabeylerine göstereceğini söylüyor.

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