Akılalmaz olay! Bahçesinden fındık çalan öğrencisinin parmaklarını kesti

Ulusal basında yer alan habere göre, Muranga eyaletindeki Gathinja Lisesinde görev yapan Benson Munyagi isimli öğretmen, evinin bahçesinden fındık çalan lise 3. sınıf öğrencisi çocuğun 4 parmağını birden kesti.
PARMAKLARI DİKİLDİ
Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun kesilen parmakları yerine dikildi ve çocuk tedavi altına alındı.
Öğretmen ise Muranga eyaletindeki Kirigo polis karakolunda gözaltında tutuluyor.
(AA)
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