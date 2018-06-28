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Akıllı Antrenör Uygulaması Sahalarda

28.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Dünya Kupası karşılaşmalarını izleyenler arasında, bir gün en sevdikleri futbolcular kadar iyi oynamanın hayalini kuran amatörler de var. Yeni bir teknoloji sayesinde amatör oyuncular, dünyanın en iyi profesyonel futbolcularıyla kendilerini karşılaştırıp performanslarını geliştirme şansı yakalıyor. Giyilebilir cihaz, GPS teknolojisini ve oyuncunun hareketlerini izlemek için farklı sensörleri kullanıyor

Akıllı Antrenör Uygulaması Sahalarda

Dünya Kupası karşılaşmalarını izleyenler arasında, bir gün en sevdikleri futbolcular kadar iyi oynamanın hayalini kuran amatörler de var. Yeni bir teknoloji sayesinde amatör oyuncular, dünyanın en iyi profesyonel futbolcularıyla kendilerini karşılaştırıp performanslarını geliştirme şansı yakalıyor. Giyilebilir cihaz, GPS teknolojisini ve oyuncunun hareketlerini izlemek için farklı sensörleri kullanıyor.

Futbol antrenmanları, amatörlerin de beceri ve hatalarının analizini yapan yüksek teknoloji ürünü cihazlara kavuşmasıyla değişiyor. Bu teknolojileri geçmişte sadece en iyi profesyoneller kullanıyordu.

Akıllı yeleğin içine küçük bir takip cihazı yerleştiriliyor. Cihaz, daha sonra antrenörlerin değerlendirmesi için oyuncuların her hareketini kaydediyor.

Merkezi Avustralya'da bulunan Catapult Sports'a göre Playr, dünyanın ilk ”akıllı” futbol antrenmanı sistemi.

Benoit Simeray, ”Saniyede bin 200 veri izleyebiliyoruz. Bu da sporcunun performansını bir bütün olarak değerlendirmemizi sağlıyor,” diyor.

Akıllı Antrenör uygulaması, ham veriyi, uyku ve performansı etkileyen başka etkenlerle ilgili tavsiyelere dönüştürüyor.

Uygulama, oyunculara, kondisyonlarının durumu, antrenmanlardaki performansları ve kendilerini geliştirmek için yapmaları gerekenleri bildiriyor.

Benoit Simeray, ”Zihinsel ve fiziksel olarak performansa nasıl hazırlanırsınız? Uyku ve beslenme durumunuz nedir? Sakatlanmaktan nasıl kaçınırsınız? Günümüzde amatör oyuncuların performanslarında bir sonraki aşamaya geçmeleri için ihtiyaçları olan araçlar ve teknoloji mevcut,” şeklinde konuşuyor.

Sistem, amatör oyunculara, kendilerini en iyi profesyonellerle karşılaştırma imkanı tanıyor.

Spor blogcusu Josh Coates, ”Bu uygulama, amacınıza ulaşmak için sizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Elde ettiğiniz sonuçları geliştiriyor, profesyonellere kıyasla performansınızın çok kötü olmasını engelliyorsunuz. Fazladan çalışmanızı sağlıyor,’ diyor.

Bu teknolojinin birçok farklı spor dalında kullanılması, antrenman ve maçlarda giyilen rutin bir cihaz haline gelmesi bekleniyor.

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