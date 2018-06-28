Akıllı Antrenör Uygulaması Sahalarda

Dünya Kupası karşılaşmalarını izleyenler arasında, bir gün en sevdikleri futbolcular kadar iyi oynamanın hayalini kuran amatörler de var. Yeni bir teknoloji sayesinde amatör oyuncular, dünyanın en iyi profesyonel futbolcularıyla kendilerini karşılaştırıp performanslarını geliştirme şansı yakalıyor. Giyilebilir cihaz, GPS teknolojisini ve oyuncunun hareketlerini izlemek için farklı sensörleri kullanıyor.

Futbol antrenmanları, amatörlerin de beceri ve hatalarının analizini yapan yüksek teknoloji ürünü cihazlara kavuşmasıyla değişiyor. Bu teknolojileri geçmişte sadece en iyi profesyoneller kullanıyordu.

Akıllı yeleğin içine küçük bir takip cihazı yerleştiriliyor. Cihaz, daha sonra antrenörlerin değerlendirmesi için oyuncuların her hareketini kaydediyor.

Merkezi Avustralya'da bulunan Catapult Sports'a göre Playr, dünyanın ilk ”akıllı” futbol antrenmanı sistemi.

Benoit Simeray, ”Saniyede bin 200 veri izleyebiliyoruz. Bu da sporcunun performansını bir bütün olarak değerlendirmemizi sağlıyor,” diyor.