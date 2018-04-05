'Akıllı katil robot' geliştirmek isteyen üniversiteye boykot

Yapay zeka ve robotik alanlarında önde gelen 50'den fazla araştırmacı, yapay zeka destekli silahlar geliştirme planları yapan Güney Kore'deki KAIST Üniversitesi'ni boykot edeceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de "katil robotlara" sınırlandırma getirmeyi tartışacağı toplantıdan bir hafta önce duyurulan boykot, yapay zeka destekli silahlara karşı aktif olarak mücadele eden bilim dünyasının taktiklerinde yeni bir aşamayı işaret ediyor. Boykotun örgütlenmesine önderlik eden New South Wales Üniversitesi'nden Profesör Toby Walsh, otonom silahlar yapma yarışının çoktan başladığını söyledi. Walsh "ABD, Çin, Rusya ve İngiltere de dahil olmak üzere pek çok ülkede otonom silahların prototiplerini görebiliriz" dedi ve ekledi: "Yapay zekanın askeri bağlam da dahil olmak üzere kullanılabileceği çok faydalı alanlar var. Fakat bu açıklama öyle bir şeye hizmet etmiyor. "Kimsenin istemediği bir silahlanma yarışına kilitlenmiş durumdayız. KAIST'in eylemleri bunu yalnızca artıracak. Buna tolerans gösteremeyiz."

Boykota katılan akademisyenler, KAIST'in geliştirdiği silahın "anlamlı bir ölçüde insan kontrolünde olacağı" garantisi verilmediği müddetçe üniversite ile her türlü ilişki ve akademik işbirliğini kesmeyi taahhüt ediyor. Boykotu tetikleyen şey, KAIST'in Şubat ayında yaptığı duyuru oldu. Üniversite, Güney Koreli savunma şirketi Hanwha Systems ile işbirliğine gittiklerini açıkladı. The Korea Times gazetesi işbirliğinin amacının "insan kontrolünde olmadan hedeflerini yok edebilecek askeri silah teknolojisi geliştirmek" olduğunu duyurdu. Walsh, KAIST'in saygıdeğer bir üniversite olduğuna dikkat çekerken, birlikte çalışacakları Hanwha'nın etik olarak çok sorunlu olduğunu ve uluslararası normları ihlal eden bir şirket olduğunu söyledi. Güney Kore'nin en büyük silah üreticilerinden biri olan Hanhwa, uluslararası anlaşmalarla 120'den fazla ülkede yasaklanmış olan misket bombası üretiyor. Rusya, ABD ve Çin gibi Güney Kore de misket bombalarını yasaklayan anlaşmayı imzalamadığı için bu silahı üretebiliyor.