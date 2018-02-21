Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başkanlık sistemine tümüyle geçiş yapılacak 2019’daki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için AKP ile MHP’nin ittifakı resmileşerek, 26 maddelik yasa teklifine dönüştü.

Türkiye’de geçen yıl 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumuyla başkanlık sistemine geçiş fiilen başlamıştı. Anayasal olarak “tarafsız Cumhurbaşkanı” şartı ortadan kalktığından AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o anayasa değişikliğini destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılındaki seçimler için ittifakta uzlaştı. Son olarak Erdoğan ve Bahçeli’nin 18 Şubat’taki buluşmasının ardından bugün AKP ve MHP yönetimi, seçim ittifakı için 26 maddelik yasa teklifini TBMM’ye sundu. Teklif, seçim süreçleriyle ilgili 4 ayrı yasada değişiklikler yapılmasını öngörüyor.

Yasa teklifiyle birlikte AKP ve MHP, 2019’da yerel seçimler haricinde Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler süreçlerinde yasal ittifak oluşturmayı hedefliyor. Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak 2019’da Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamasıyla gelişen ittifak meselesi, kamuoyunda oy oranı yüzde 10 ülke barajı altında kalabileceği gündemde olan MHP’nin yeniden TBMM’de yer almasıyla ilişkilendiriliyor. AKP açısından ise, 16 Nisan’daki anayasa referandumunda yüzde 51 oy oranını yakalamaktaki benzer sıkıntı 2019 yılında yeniden yaşanmaması için tedbir olarak yorumlanıyor. Erdoğan, AKP ve MHP’nin ittifakı için özellikle kendi ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak uzlaşıldığından dolayı “Cumhur İttifakı” ifadesini kullanıyor.