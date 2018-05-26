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AKP Diyarbakır Adaylarını Tanıttı

26.05.2018 19:28 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi, Diyarbakır’daki Milletvekili adaylarını, törenle tanıttı. Tören sürerken, farklı ilçelerden gelen iki grup arasında arbede yaşandı

AKP Diyarbakır Adaylarını Tanıttı

Adalet ve Kalkınma Partisi, Diyarbakır milletvekili adaylarını törenle tanıttı. Bir düğün salonunda yapılan törene, çok sayıda partili katıldı.

Adayların tanıtım törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, yeni bir Türkiye’nin kurulduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Önümüzdeki dönemde yeni bir Türkiye kuruluyor. Yeni Türkiye bundan sonra çok daha iyi hizmetlerin yapıldığı, çok daha hızlı ve etkin yönetimin ortaya konduğu bir Türkiye olacak. Yeni Türkiye daha demokratik, daha özgürlükçü, daha adaletli bir Türkiye olacak. Türkiye’de şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da reform yolunda ilerleyecek olan parti AK Parti’dir. Türkiye bundan sonra süreçte daha hızlı büyüyecek, daha güçlü bir ekonomisi olacak ve bunu hakkaniyetle paylaşan bir Türkiye olacak. Türkiye yeni dönemde uluslararası alanda daha etkin olan bir Türkiye olacak. Sözlerini, planlarını ve uluslararası alandaki adımlarını çok daha kuvvetli atan bir Türkiye olacak,” dedi.

İslam ülkelerinin, Türkiye sayesinde Amerika ve İsrail’e karşı tavır aldığını savunan Kurtulmuş, “İslam ülkeleri sadece bir araya gelip dağılmadılar. İslam ülkeleri yapılan bu adice katliamın sorumlusu olarak, İsrail hükümetini suçladıkları gibi, bu katliamın hazırlanmasında Amerika’nın da kışkırtıcı rolüne dikkat çektiler. Son derece tekin bir yaptırım paketi içeren bir karar metni imzaladılar.Bundan on sene evvel deseydiniz ki, İslam ülkeleri İsrail ve Amerika’ya karşı bir araya gelecek ve bazı karalar alacak. Çoğumuz inanmazdık, çoğunun ayakları korkudan titrer, bir araya gelmez ve böyle bir karar imza atamazlar. Şimdi niye böyle oldu, güçlü bir Türkiye sayesinde. Güzlü Türkiye İslam dünyasına da liderlik yapıyor. Güçlü Türkiye’nin lideri BM’de de ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek dünyanın zalimlerine meydan okuyor,” diye konuştu.

Konuşmaların ardından adaylar tek tek sahneye çağrılarak, partililere tanıtıldı. Tanıtımın ardından adaylar adına birinci sıra adayı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker bir konuşma yaptı. Eker’in konuşması sırasında, salondaki iki grup arasında arbede yaşandı. Arbedeye korumalar ve partililer müdahale ederek, yatıştırdı.

Olayla ilgili AKP’den yapılan açıklamada, arbedenin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı belirtilerek, “Bugün aday tanıtım programımızda çıkan tatsız görüntü, slogan atan kitlenin konuşmanın duyulmasına engel olduğu için yapılan uyarı sonrası, salondaki gürültünün yoğunluğu da olunca yanlış anlaşılıp iki kişi tarafında tartışma yaşanmıştır. İki kişinin tartışmasını kavga zannedip o kadar kişinin araya girmesi nedeniyle ortaya bu görüntü çıkmıştır,” denildi.

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